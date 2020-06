Rentrée au collège Jean Rostand de Metz : "Nous sommes prêts" assure le principal

La rentrée se prépare activement au collège Jean Rostand de Metz. L'établissement, situé à Metz-Nord et en zone prioritaire, s'apprête à recevoir à partir de mercredi 180 de ses 420 collégiens habituels pour un retour en classe forcément particulier, deux mois et demi après la fermeture et le confinement décidé par le gouvernement à cause de l'épidémie de Covid-19. Son principal Frédéric Anese, invité de France Bleu Lorraine ce mardi se veut confiant. "Nous avons mis en oeuvre le protocole sanitaire national, adapté à l'établissement. Au niveau matériel nous sommes prêts" assure-t-il.

Nouvelle organisation

Il a fallu revoir toute l'organisation et constituer de nouveaux emplois du temps pour la fin de l'année, en fonction des effectifs des élèves et des enseignants. Les classes Segpa et Ulis arriveront mercredi et auront cours tout au long de la semaine. Les de 4e et 3e sont attendues jeudi, les 6e et 5e vendredi, et seront au collège deux jours par semaine, avec 6h de cours en moyenne chaque jour.

Contrairement à d'habitude, les élèves resteront dans leurs classes tout au long de la journée, et se sont les enseignants qui se déplaceront vers eux. Ainsi, ce système ne permet d'ouvrir les salles spécialisées comme celles de physique-chimie, technologie, sciences-naturelles, musique ou art plastique. Le CDI et le gymnase resteront également fermés.

Double défi

Frédéric Anese voit dans cette rentrée un double défi. Sanitaire d'abord avec la mise oeuvre des gestes barrières et des règles de distance. "Dans la vie de tous les jours, les adolescents ont tendance à relâcher la pression, concernant le port du masque, la distance d'un mètre. Leur demander de mettre le masque et de le garder, ça peut être compliqué." Défi pédagogique également à l'issue d'un diagnostic des élèves qui ont été actifs ou non durant le confinement. Le collège Jean Rostand accueille un public socialement en difficulté que le travail à la maison n'a pas favorisé. "Nous devons faire en sorte que les élèves se retrouvent dans un esprit de classe et que chacun retrouve le meilleur niveau qu'il a pu avoir avant que l'on se quitte en mars." Pour les élèves qui ne reviennent pas, le travail à distance se poursuivra.