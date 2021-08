Rentrée au collège : mesures sanitaires, vaccin, enseignement à distance ?

La rentrée des 6e au collège, c'est pour le 2 septembre, sous le signe d'une crise sanitaire qui n'est pas terminée. Vaccins, cours à distance... Le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le Finistère fait le point.

La rentrée, c'est jeudi 2 septembre. Du moins pour les 6e. La rentrée des autres niveaux s'organise dans la foulée. Dès les premiers jours, les 43.130 collégiens du Finistère (ceux de plus de 12 ans) se verront proposer un rendez-vous pour se faire vacciner contre le covid. Les chefs d'établissement qui vont ensuite organiser les rendez-vous basés sur le volontariat. Les moins de 16 ans devront disposer de l'accord d'au moins un des parents. Le conseil départemental qui financera les déplacements, vers les centres de vaccination. Des équipes mobiles pourront aussi intervenir dans les établissements, autant privés que publics.

C'est l'un des enjeux de cette rentrée, placée une fois sous le signe de la crise sanitaire. Pour le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le Finistère, "c'est une rentrée marquée par la sérénité et la concentration, l'attention avec le protocole sanitaire. Sérénité car c'est un moment précieux pour les jeunes et parce que les équipes maîtrisent le protocole sanitaire depuis un an et demi."

"Il n'y a pas de grands changements, le protocole s'est assoupli. Ce qui reste déterminant est d'accueillir au mieux les élèves. Le pass sanitaire n'est pas exigé pour les établissements scolaires."

"La vaccination n'est pas obligatoire mais elle sera proposé aux 12-17 ans. Il y a un comité de pilotage départemental qui s'est mis en place depuis le 6 août qui réunit tous les acteurs. La vaccination commencera le lundi 6 septembre avec un partenariat entre les 13 centres de vaccination et les établissements publics et privés. La vaccination se fera principalement dans les centres de vaccination avec des créneaux et des lignes dédiés. Des équipes mobiles des centres de vaccination pourront aussi venir directement au sein des établissements. Pour les 12-16 ans, il faudra l'accord des parents."

Pas forcément beaucoup d'enseignement à distance

"Les élèves de 6ᵉ ne peuvent pas être vaccinés puisqu'ils ont moins de 12 ans. Les autorités considèrent qu'ils sont moins exposés au virus. Lorsqu'il y aura un cas contact dans la classe, la classe sera mise à l'isolement car il n'y aura pas de vaccination. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura beaucoup d'enseignement à distance. On a vu se développer beaucoup d'enseignements innovants. Au self, ce n’est pas par groupe de niveaux. L'idée est que les enfants puissent déjeuner dans les meilleures conditions sanitaires possibles."