Rentrée au lycée professionnel Prouvé à Nancy : un emploi garanti à la sortie

200 élèves ont fait leur rentrée ce lundi 4 septembre au lycée professionnel Jean Prouvé à Nancy. Des futurs soudeurs, fondeurs ou prothésistes dentaires quasiment assurés de trouver du travail une fois leur diplôme en poche.

C'est la journée des petits nouveaux. Les deux-cents jeunes qui ont franchi la grille du lycée Jean Prouvé à Nancy ce lundi 4 septembre font leur rentrée en seconde professionnelle ou en CAP. Au programme des deux premiers jours : des ateliers pratiques sur la sécurité, l'hygiène de vie, la réussite scolaire ou encore la découverte de l'établissement.

Beaucoup d'écorchés de la vie"

Des adolescents au parcours difficile, qui ne se reconnaissent pas dans la filière généraliste. Comme Thomas qui veut devenir soudeur dans la Marine. Au collège, il avait l’impression d'être considéré comme un enfant. Ou Maxime, qui fait sa rentrée en seconde climatisation : "je ne voulais pas perdre de temps à faire des études. Là, on aura un métier et on pourra chercher directement du travail", résume t-il.

La journée commence par un atelier "réussite scolaire" © Radio France - Angeline Demuynck

Filière pro = emploi garanti

Pour le proviseur, les élèves du lycée Jean Prouvé, sont quasiment assurés de trouver du travail à la sortie. "En électro-technique par exemple, il y a plus de demandes que d'offres. On ne forme pas assez de jeunes", explique Patrick Valentin. Pendant leur scolarité, les jeunes ont 22 semaines de stage à faire en entreprise. "Cela permet aux employeurs de les repérer", précise le proviseur. Enfin, dans ce lycée nancéien, 40% des élèves choisissent de continuer leurs études en BTS.