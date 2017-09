Rentrée au Paraclet à Cottenchy : les filières agricoles séduisent toujours les lycéens

376 élèves de la seconde à la terminale ont fait leur rentrée au Paraclet à Cottenchy au sud d'Amiens. Les crises agricoles ne découragent pas ces jeunes, bien au contraire.

"Des cultivateurs, il en faudra toujours, on a besoin de manger donc il faudra toujours quelqu'un pour produire à manger", pour Anthony 14 ans suivre des études au Paraclet est une évidence. Son grand- père était agriculteur et il a envie de suivre ses traces. Un cursus approuvé par sa maman et surtout sa mamie venues l'accompagner.

L'internat est une nouveauté pour 80 % des élèves

"Anthony c'est mon chouchou, j'ai 8 petits enfants mais Anthony c'est Anthony et je ne pouvais être absente en ce jour de rentrée", nous explique sa grand- mère. Sa maman reconnaît que " cela va faire bizarre au début. Anthony est désormais interne et la vie de famille sera bouleversée mais "c'est son choix et je suis contente qu'il soit dans cette école, nous explique -t-elle. "Et on lui enverra des SMS "rajoute sa mamie, "vivement la fin de la semaine qu'il me raconte. "

Valentin rentre aussi en seconde : "j'ai un peu le stress mais ça va aller. Je quitte mes copains et je ne rentre pas de la semaine et cela va être un peu dur mais ça va le faire" !

Vue aérienne du site du Paraclet - Le Paraclet

Au Paraclet ils sont 376 élèves de la seconde à la terminale à effectuer leur rentrée en ce lundi 4 septembre. Le lycée agricole accueillera aussi dans quelques jours 180 apprentis et une bonne trentaine d'adultes en formation continue.