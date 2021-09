Rentrée scolaire : avec une fermeture de classe dans le 1er degré, Guéret limite la casse.

C'est l'heure de la rentrée à Guéret mais aussi l'heure des comptes. La mairie fait le point sur le nombre d'élèves dans les classes de la maternelle au CM2 pour cette année scolaire 2021. "On a perdu 31 élèves, donc aujourd'hui, on est à 919 élèves", détaille la maire Marie-Françoise Fournier. Cette baisse ne s'explique pas principalement par le passage de certains élèves au collège. "On a des radiations d'élèves mais aussi des enfants qui sont partis dans d'autres départements. C'est pour cela qu'on est toujours un peu inquiet pour nos effectifs." Le renouvellement des générations se fait au ralenti.

Il n'y a pas assez de petits pour entrer à l'école - Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret.

Mais l'élue ne voudrait pas dresser un tableau trop noir de la situation. "Je reste quand même optimiste parce que depuis quelques temps, on note des arrivées, des achats de maison relativement importants, donc on se dit que on a une autre population qui va arriver à partir de l'année prochaine ou en cours d'année scolaire." Marie-Françoise Fournier fait référence notamment à l'arrivée de fonctionnaires à Guéret l'an prochain avec le ministère des finances qui délocalise son service hypothèques. 20 fonctionnaires sont attendus début 2022, des salariés qui seront potentiellement de jeunes parents se plaît à espérer l'édile.

Une seule fermeture de classe

Néanmoins, la mairie se félicite de constater la fermeture d'une seule classe à Guéret, dans la cité scolaire d'Assolant. "Une autre aurait pu être fermée à l'école Langevin mais nous avons pu la sauver", se félicite l'élue. En moyenne il y a 17 élèves dans les classes à Guéret (la plus chargée compte 21 enfants, la moins chargée 14). "Nous sommes vraiment sur des moyennes très acceptables."

Pas de capteurs de CO2

Ce qui fait parler dans les couloirs des écoles c'est aussi la question des fameux capteurs de CO2, destinés à mesurer si la salle de classe est suffisamment bien aérée ou non, par rapport au protocole sanitaire. "Moi je ne me suis pas ruée sur cette idée parce que nous habitons un département où le nombre de contaminations au Covid-19 est relativement faible (au 2 septembre le taux d'incidence est de 41,28 cas pour 100 000 personnes NDLR). De plus, je pense que c'est très éducatif aussi de continuer à ouvrir les fenêtres toutes les heures. Nous le faisons déjà parce qu'en dehors du Covid-19, en Creuse, nous avons aussi le problème du radon qui exige des ouvertures et aérations régulières." La maire Marie-Françoise Fournier précise aussi que ces équipements sont onéreux : environ 500 euros pour un capteur classique et plus de 4 000 euros pour un capteur qui purifie l'air, et il en faudrait un par salle de classe ! "On va voir si c'est vraiment nécessaire. Je vais en discuter avec les directeurs d'écoles, l'Agence Régionale de santé et bien sûr les parents d'élèves. S'il y a une véritable angoisse, s'il faut qu'on fasse cet effort, on le fera. Mais d'emblée, je ne me suis pas jetée là-dessus." Le reste du protocole sanitaire obligatoire est appliqué à la lettre à Guéret confirme l'élue.

La rentrée en chiffres

La mairie va déployer des ordinateurs dans les écoles élémentaires d'ici octobre, et cette année des vidéoprojecteurs interactifs seront aussi installés, pour un budget total de 45 000 euros. La scolarité d'un élève élémentaire du CP au CM2 coûte 505 euros à la commune de Guéret, tandis qu'un élève de maternelle lui coûte 2 374 euros à la municipalité.