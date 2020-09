Rentrée scolaire : les fermetures et ouvertures de classes attendues en Seine-Maritime

3 fermetures de classes, 2 ouvertures, et encore plusieurs cas à trancher : la carte scolaire de cette année 2020-2021 en Seine-Maritime n'a plus qu'une dernière étape à passer le 11 septembre pour être validée définitivement.

À quoi va ressembler la carte scolaire pour cette année en Seine-Maritime ? Sauf surprise lors du tout dernier Conseil Départemental de l'Education National (CDEN) le 11 septembre, ce sont donc 3 classes qui doivent fermer à Rouen, Canteleu et Bolbec. Deux autres devraient en revanche ouvrir à Rouen et Quincampoix. C'est ce qui est ressorti du comité technique, qui gère les derniers arbitrages, ce jeudi.

Les fermetures :

Élémentaire Legouy à Rouen

Maternelle Flaubert à Canteleu

Maternelle Picasso de Bolbec

Les ouvertures :

Maternelle Graindor à Rouen

Maternelle Hélène Boucher à Quincampoix

D’autres ajustements sont envisagés :

Fermeture à l’élémentaire Roncherolles sur Vivier

Ouverture à la maternelle Prévert de Grand-Couronne

Ouverture à l’école primaire Pagnol de Darnétal

Ouverture à la maternelle Prévert de Bolbec.

Ouverture d’une ULIS (classe pour les élèves en situation de handicap) sur Rouen gauche

Un contexte sanitaire particulier

Le département dispose in fine d'un poste en plus par rapport à la rentrée dernière. Pierre Viot, représentant du syndicat SNUIpp en Seine-Maritime, estime de son côté que "ces fermetures sont d'autant plus dramatiques au vu de la situation sanitaire. On crée des double-niveaux à la dernière minute, avec des profs non préparés, qui doivent gérer une nouvelle pédagogie dans ce contexte de coronavirus".