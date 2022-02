Rentrée dans l'académie d'Amiens : bas les masques à la récré, les campagnes de dépistages toujours actives

La rentrée a sonné ce lundi 21 février dans l'académie d'Amiens pour un peu plus de 350.000 élèves picards. Une rentrée sous le signe d'un nouveau protocole sanitaire, que nous détaille et nous explique Maryse Burger, médecin conseiller technique pour l'académie.

L'heure du retour en classe a sonné, ce lundi 21 février, pour un peu plus de 350.000 élèves de primaire, collège et lycée dans la Somme, l'Aisne et l'Oise. Une rentrée sous protocole sanitaire allégé : France Bleu Picardie fait le point sur ces nouvelles règles avec Maryse Burger, médecin conseiller technique pour l'académie d'Amiens.

Maryse Burger, médecin conseiller technique pour l'académie d'Amiens. © Radio France - Céline Autin

France Bleu Picardie : à chaque rentrée, son nouveau protocole, ou presque ! Cette fois-ci, on retient d'abord la fin du port du masque obligatoire à la récré. Quelles sont les autres assouplissements de ce matin ?

Maryse Burger : effectivement, il y a la suppression du port du masque en extérieur. Après, il y a aussi un assouplissement dans le brassage des élèves, puisqu'avant, nous étions avec avec une limitation du brassage par classe. Aujourd'hui, on est avec une limitation du brassage par niveau ou par "groupe classe". Et puis, il va également y avoir un allégement au niveau des activités sportives, qui vont être de nouveau autorisées en intérieur, bien entendu avec un respect de distanciation, hors sport de contact.

Qu'est-ce qui va se passer également du côté des protocoles de tests quand on est un élève de cas contact ?

Maryse Burger : pour cette pour cette semaine, il ne va pas y avoir trop de changements par rapport à ce qui s'était passé avant les vacances, si ce n'est une suppression de l'attestation que les parents devaient remettre à l'enseignant pour le retour des enfants à l'école. Donc cette semaine, on va toujours être avec un auto test à J-0, à J+2 et à J+4, mais sans attestation. Et à partir du 28 février, pour les élèves de moins de 12 ans, on va être avec donc un test à J+2. Pour les élèves de plus de 12 ans, à jour dans leur vaccination, également un test à J+2. En ce qui concerne les élèves de plus de 12 ans qui ne sont pas à jour dans leur vaccination, on sera toujours avec un isolement de 7 jours.

Retirer le masque à l'extérieur, alors qu'on devait le mettre partout, et que c'était encore différent avant le dernier protocole : cet "effet de yoyo" n'est-il pas perturbant pour les enfants ? On entendait le père d'une petite fille l'évoquer sur notre antenne ...

Maryse Burger : il faut savoir que le protocole est assoupli de façon progressive. Il s'attache en fait aux conseils du Haut Conseil de santé publique. Et il suit la progression de l'épidémie, notamment du taux d'incidence. On voit bien aujourd'hui que le taux d'incidence diminue, que la tension hospitalière diminue également. C'est pour cette raison que le protocole est assoupli, notamment le port du masque. Par rapport à cette petite fille qui s'inquiétait de savoir "je ne sais plus quand est-ce que je vais porter mon masque, etc.", je pense que ça va être aussi le rôle de l'école de pouvoir le lui apprendre, et lui faire une éducation à la santé : lui donner toutes les raisons pour lesquelles, en fait, à tel moment, on va porter le masque, et à tel moment, on ne va pas le porter. On va renforcer cette éducation à la santé au niveau de l'école, de façon à ce que cette petite fille sache un petit peu à quel moment elle doit le mettre, et à quel moment elle peut l'enlever.

On revient de deux semaines de vacances où l'on n'a pas pu faire de points de situation pour confirmer la baisse des contaminations à l'école. Mais vous nous dites "pas d'inquiétude" puisque finalement, en dehors de l'école, la tendance est à la baisse ?

Maryse Burger : on voit très bien que le taux d'incidence diminue à l'extérieur de l'école, et donc, pas d'inquiétude effectivement, puisque en fait, le taux de contamination à l'école est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Et je voudrais aussi ajouter qu'on a un élément supplémentaire : la vaccination, avec un taux de vaccination pour les enfants de plus de 12 ans qui est quand même très, très honorable et par contre, un taux de vaccination pour les enfants en dessous de 12 ans qui pourrait être encore amélioré. C'est aussi un atout supplémentaire dans le cadre de cette épidémie. Il s'agit de renforcer cette vaccination pour les plus jeunes afin de les protéger contre les formes graves du virus qui peuvent et qui pourraient survenir.

Qu'est-ce qui va se passer du côté du suivi de l'épidémie? Est-ce que vous prévoyez aussi de diminuer aussi les campagnes de dépistage ?

Maryse Burger : il n'est pas question de diminuer les campagnes de dépistage. On va recommencer dès cette semaine, à faire les campagnes de dépistage avec des tests salivaires dans les écoles. On travaille toujours avec l'Agence régionale de santé, l'URPS Biologistes et l'ensemble des laboratoires de façon à pouvoir mettre en place ces campagnes de tests et sécuriser au maximum les établissements.