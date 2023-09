Rentrée dans la Loire : 800 élèves en moins mais toujours autant d'enseignants selon le DASEN, Thierry Dickelé

Ce lundi 4 septembre, France Bleu Saint-Étienne Loire a posé ses micros à l'école Violette Maurice de La Talaudière , un établissement flambant neuf. L'occasion de faire le point sur la rentrée scolaire dans le département, avec Thierry Dickelé, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Un peu plus de 100 000 élèves font leur rentrée dans la Loire aujourd'hui. Est ce qu'ils auront tous un enseignant face à eux puisqu'on sait qu'au niveau national, plus de 3100 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants ?

La Loire est un département un peu différent des autres départements départements de France. Sur le premier degré, nous ne manquons pas d'enseignants. Nous avons un enseignant dans chaque classe, nous avons fait le plein au concours. Nous avons travaillé au cours des derniers mois pour stabiliser tous nos enseignants. Nous n'avons pas de contractuels, nous avons des enseignants titulaires ou stagiaires dans toutes les classes du premier degré.

Sur le second degré, ça se gâte ?

On a encore, sur nos cinquante collèges, quelques petites heures à droite à gauche qui sont à compléter. Le service du rectorat est en train de le faire, mais l'accueil des élèves sera possible dans tous les établissements. Actuellement, il y a encore des élèves pour lesquelles il manque trois heures [de cours]. Par exemple, prenons une matière l'anglais : il manque trois heures dans un lycée, trois heures dans un collège etc... On fait des assemblages de postes et comme ça, on complète un service. Ça se fait dans la semaine de rentrée.

En cas d'absence au dernier moment, il y a une nouveauté cette année : un pacte enseignant signé par ceux qui le souhaitent pour remplacer leurs collègues quelle que soit la matière. On manque tellement de remplaçants ? Il faut qu'un prof de maths s'improvise prof de français pour remplacer son collègue ?

Dans le premier degré, on a une brigade de remplacement, donc on a 300 enseignants qui font du remplacement. Donc il n'y aura pas de "mesures pacte" pour faire du remplacement. Dans le premier degré, nous assurerons classiquement le remplacement. Dans le second degré, vous parlez du remplacement de courte durée, c'est un dispositif qui existait déjà précédemment et qui est complété par les "mesures pacte" qui offrent la possibilité à un certain nombre d'enseignants volontaires de pouvoir faire des remplacements de courte durée, sur les horaires qu'ils souhaitent et pour cela, ils seront rémunérés de manière supplémentaire.

Et pourquoi faire un pacte si ça existait déjà ?

Ça existait déjà mais c'est une méthode de financement différente dans la "mesure pacte", qui permet aux enseignants d'être mieux rétribués si ils s'engagent sur ces mesures.

Derrière, l'enjeu, c'est le taux d'encadrement des élèves pour les faire progresser. Où en est-on dans la Loire, où sont les plus grosses difficultés ?

Dans le taux d'encadrement sur la Loire, notamment dans le premier degré, le département compte 466 écoles et plus de 58 000 élèves, le taux d'encadrement est en amélioration par rapport à la rentrée 2022 car nous attendons 800 élèves de moins cette année et les services du rectorat n'ont pas baissé notre notre nombre de postes. Par exemple, dans l'école Violette Maurice (à La Talaudière, ndlr) que nous inaugurons aujourd'hui, il y sept classes pour 151 élèves, soit une moyenne de 21,5 élèves par classe. C'est représentatif de l'immense majorité des classes dans la Loire.

Le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a eu des cas dans les établissements ligériens l'année dernière ?

Dans les établissements de la Loire, il y a eu quelques cas dans quelques lycées qui ont été réglés par la concertation et les échanges et nous sommes très attentifs avec les collèges en ce jour de rentrée mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun signalement particulier qui remonte jusqu'à moi.

Autre annonce du ministre : de nouvelles évaluations enseignement en quatrième. À quoi ça sert?

Elles complètent les évaluations qui étaient déjà présentes en CP, CE1, en sixième et les tests de positionnement en seconde. Elles permettent à nos collègues professeurs de bien évaluer le niveau de départ de leurs élèves afin de pouvoir compléter les compétences et les connaissances qu'ils doivent apprendre au cours de l'année. Elles permettent aussi de suivre le développement des connaissances moyen dans la Loire. Les résultats du département de la Loire sont au-dessus de la moyenne académique et au-dessus de la moyenne nationale. Et je tiens à remercier l'ensemble des professeurs pour le travail qu'ils mènent chaque jour.

La grande cause de cette rentrée scolaire, c'est aussi le harcèlement scolaire. Désormais, c'est le harceleur qui doit changer d'école et non plus le harcelé. Comment aller plus loin dans cette cause? Est-ce que les enseignants sont suffisamment formés pour identifier et réagir face au harcèlement?

Nos inspecteurs sont formés et forment et accompagnent les écoles, les collèges et lycées sur ce dispositif. Ce que nous avons modifié à la rentrée 2023, c'est la réactivité par rapport à l'accompagnement des élèves. Et nous avons raccourci "la chaîne administrative" et nous allons être beaucoup plus réactifs et accompagnants par rapport aux familles et en sanctionnant -dans le cas où ça serait obligatoire- les élèves qui seraient harceleurs.