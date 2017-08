Rentrée dans la Loire : les classes CP en REP+ vont toutes appliquer le dédoublement

SI au niveau national, 15% des classes n'appliqueront pas totalement le dédoublement à partir de lundi, la Loire donne dans le 100%.

La rentrée des classes de ce lundi sera un peu spéciale pour 37 classes de CP de la Loire. Les classes des zones REP + (Réseau d'Éducation Prioritaire), les zones ciblées par le ministère de l'Éducation nationale pour accueillir le nouveau dispositif promis par Emmanuel Macron : le dédoublement des classes. Concrètement, cela signifie qu'une classe prévue les années précédentes pour 24 élèves sera divisée en deux avec 12 élèves d'un coté et 12 de l'autre.

Chacune de ces classes aura son professeur et sa salle. Dans la Loire, toutes les classes de CP concernées vont s'y mettre dès cette année alors qu'au niveau national, 15 % d'entre elles n'ont pas pu le faire totalement dès cette rentrée. À Saint-Chamond, Saint-Étienne et la Ricamarie, 15 classes ont été crées avec des enseignants recrutés expressément pour répondre aux besoins de cette réforme.

Des aménagements mais pas de grand chambardement

Il a fallu faire quelques aménagements. Pour les profs, il faut s'organiser et décider de réunir les enfants pour certaines activités. 12 élèves, c'est parfait pour les maths ou le français, mais plus difficile pour former des équipes de foot ou jouer au ballon prisonnier. C'est aussi moins convivial pour l'art plastique ou la musique. Les aménagements sont aussi matériels : il a fallu ouvrir des classes et remettre un coup de peinture dans certaines pièces des établissements ou tout simplement déplacer quelques bureaux. L'année prochaine, le dédoublement s'appliquera aussi aux classes de CE1 du REP+, ce qui devrait entraîner encore quelques aménagements.

→ À LIRE AUSSI : INFO FRANCE BLEU - Emmanuel Macron à Forbach pour la rentrée scolaire ?