Rentrée de l'Université de Lille : évitez les soirées d'intégration !

Ils font désormais partie du kit de rentrée à l'Université de Lille. 75 000 masques en tissu lavable vont être distribués aux étudiants en cette rentrée marquée par la crise sanitaire. Didier Gosset, conseiller du président de l'Université de Lille et délégué aux affaires sanitaires, invité de France Bleu Nord, le martèle : " c'est la consigne la plus importante, _port du masque impératif_, en toutes circonstances sur tout le territoire de l'Université, à l'intérieur comme à l'extérieur."

Les cours en amphithéâtres sont désormais en demi-jauge pour éviter un trop grand nombre d'étudiants aux entrées et aux sorties. "Cela impose de faire un enseignement hybride" précise le conseiller du président de l'Université de Lille.

Beaucoup de tests Covid-19 positifs chez les étudiants

Dans la population lilloise, chez les jeunes, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus, est de l'ordre de 85 pour 100 000 habitants. "Plusieurs dizaines d'étudiants sont concernés, nécessairement' indique Didier Gosset. En cas de contamination, l'étudiant est invité à rester chez lui et l'Université entame une enquête des cas contacts, en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de Santé.

Les soirées d'intégration à éviter

Le principal danger vient des fêtes et autres soirées d'intégration qui pourraient accompagner la rentrée universitaire. "Les réunions sont toujours alcoolisées, c'est à ce moment qu'on enlève les masques et que la contamination se fait". Le message de Didier Gosset aux étudiants est clair : "arrêtez dès aujourd'hui ce type de soirées pour le bien de tous, car cela peut avoir des répercussions sur la population générale mais aussi sur votre scolarité." Des formations pourraient en effet fermer temporairement et basculer en distanciel.