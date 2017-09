Rentrée des classes : on a testé la CP dédoublée à Saint-Étienne

La réforme mise en place pour cette rentrée 2017 de dédoubler les classes de CP situées dans les zones prioritaires classées en REP+ est très bien accueillie à l'école Saint-Saens de Montreynaud à Saint-Étienne (Loire).

Depuis lundi, jour de rentrée des classes, les CP de l'école Saint-Saens de Montreynaud à Saint-Étienne (Loire) sont dédoublées. Il s'agit de la réforme phare de cette rentrée 2017. Dans ces zones d'éducation prioritaires, les élèves de CP ne sont pas plus de 12 par classe. L'objectif est de permettre au professeur d'individualiser l'aide pour chaque élève.

Dans la classe de Julie, il y a même seulement 10 élèves. L'ambiance est effectivement très studieuse. Au moment d'apprendre l'écriture du chiffre "7", l'enseignante peut par exemple passer derrière chaque élève et lui faire, ou pas, les petits points qui lui serviront de guide sur son cahier : "avant, soit je ne le faisais pas du tout, soit je le faisais pour tous les élèves alors que certains n'en n'ont pas besoin, on peut vraiment plus facilement personnaliser".

Après quelques jours, la petite Nesrine est déjà convaincue : "à dix, on est bien, ça change la vie ! Pour moi, c'est plus facile." Pour les parents, le test semble également concluant. La fille de Naïma est dans la classe de Julie, mais il y a deux ans, son fils était dans une classe de CP à 25, alors elle peut comparer : "je trouve cela très bien, je vois déjà qu'elle progresse, ce n'est comme s'ils étaient 25. La maîtresse a plus de temps donc c'est mieux. Pour mon fils, je n'avais pas vu les progrès aussi vite."