Rentrée des classes au Mans : 30 élèves à l'école Clairefontaine

Rentrée des classes ce mardi pour le premier jour d'école depuis le déconfinement. Au Mans à l'école élémentaire Clairefontaine, située Rue Prémartine, trente enfants ont retrouvé leur salle de classe sur un total de 227.

Et à la sortie, parents et enfants avaient plutôt le sourire

Les enfants ne sont pas rentrés tous par les mêmes portes selon les classes à l'école Clairefontaine au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Je suis contente de réécouter la sonnerie de l'école

Céline est venue chercher sa fille Alicia de neuf ans. Elle a le sourire quand elle entend la sonnerie de l'école ce mardi à 16H35 mais elle est quand même un peu inquiète car Alicia est handicapée et elle est scolarisée en Ulis, une classe spécialisée. La mère et la fille s'embrassent dès qu'Alicia a franchit la porte de l'école. Elles sont soulagées toutes les deux que cette première journée se soit bien passée. "C'était long, ces deux, mois" nous dit Céline. "En plus, on habite un appartement et ce n'était pas vraiment facile pour nous de sortir. Je suis soulagée de savoir ma fille de nouveau à l'école et de la voir avec le sourire".

Fléchage et marquage au sol à l'entrée de l'école Clairefontaine du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Des masques, des gestes barrières et se laver les mains

Les enfants interrogés à la sortie de cette première journée d'école ont tous déclaré s'être lavés les mains au moins six fois dans la journée. "Ce qui était bizarre, c'était de voir les gens avec des masques, au début ça fait un peu peur" nous à dit Elouan, en CP. Pour Antonin, qui est en CM2 : "c'est bien, j'ai enfin pu revoir mes copains, enfin pas tous car la classe était séparée en deux groupes".

Pour Margot, élève studieuse : "c'était important de reprendre l'école car l'année prochaine je rentre en 6ème, donc il faut apprendre un maximum de choses. Je suis contente aussi de revoir mes amies. Après, ça fait quand même bizarre quand la maîtresse nous explique les gestes barrières, il ne faut vraiment pas se toucher".