Rentrée des classes dans le Finistère : "Le ministère a tendance à casser le thermomètre quand il chauffe"

C'est ce lundi, la dernière rentrée des classes de l'année scolaire 2020-2021, et elle est encore très particulière en pleine épidémie de covid. Fin des vacances et l'envie de reprendre pour Sabrina Manuel, directrice d'école maternelle à Brest, et secrétaire départementale dans le Finistère du syndicat enseignant SNUIpp : "Je me sens un peu pressée de retourner en classe et un peu anxieuse aussi. Ce sont toujours des sentiments partagés, comme à chaque rentrée."

Une acceptation du rôle des écoles dans la transmission du covid

Partagée d'autant plus que si le taux d'incidence n'a pas beaucoup bougé en trois semaines dans le Finistère (autour de 90 cas pour 100.000 habitants), il a grimpé à 116 à Brest. Alors "la fermeture des classes dès le premier cas détecté va dans le bon sens. C'est enfin une acceptation du rôle des écoles dans la transmission du covid. Mais le ministère a une vilaine tendance à casser le thermomètre quand il commence à chauffer. Il y a eu une remise en cause des décisions avec le variant anglais par exemple. On est passé d'un cas à trois cas par classe pour les fermer. Et on a vu les contaminations se faire."

13% des enseignants ont plus de 55 ans et peuvent se faire vacciner

Et pour le moment, comme pour le reste de la population, seuls les enseignants de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner : "Il y aussi une forte demande des enseignants pour la vaccination mais aussi pour les AESH et les ADSEM. Il y en a pas mal, dans cette tranche, qui se sont fait vacciner. Pas forcément en passant par le centre de Châteaulin. Les plus de 55 ans, ça représente 13% des enseignants." Et pour les autres ? "Le ministre avait promis qu'on serait vaccinés mi-mars, puis mi-avril donc ça fait longtemps qu'on ne le croit plus du tout. On verra aussi pour les 400 000 tests salivaires promis."