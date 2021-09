Rentrée des classes : découvrez la nouvelle plus grande école de la Manche

Avec un an de retard, l'école Samuel Beckett accueille ce jeudi matin ses premiers élèves. Le bâtiment de 4000 m2 devient la plus grande école de la Manche. En établissement résolument moderne et tourné vers le bien être des enfants comme des personnels. Suivez le guide!

C'est un vaste bâtiment tout en longueur au coeur du quartier du Val-Saint-Jean à Saint-Lô. Le parti pris architectural est résolument moderne. L'école Samuel Beckett était très attendue. Construite à la place de l'ancienne maison des associations, elle vient remplacer les écoles Jules Verne et de l'Aurore, deux établissements devenus obsolètes. 345 élèves vont y faire leur rentrée ce jeudi 2 septembre et découvrir ce nouvel environnement de travail. Et pour les encadrer en classe, mais aussi à la cantine, à la bibliothèque ou encore sur le temps périscolaire, 45 professionnels vont se croiser dans l'établissement dirigé par Damien Pierrard. "Ce qui est particulièrement intéressant dans cette école, c'est qu'elle a été conçue en prenant en compte les réflexions des enseignants, mais aussi en donnant la parole aux élèves", souligne le directeur. C'est ainsi que chacune des 16 salles de classe a été baptisée d'un nom d'oiseau ou d'arbre, choisi par les élèves. Ces derniers ont également été consultés pour l'aménagement des cours de récréation. En découle l'installation d'un billodrome!

Le mobilier des salles de classe permettra de mettre en oeuvre la pédagogie des "classes flexibles". © Radio France - Benoît Martin

Des matériaux pour un meilleur confort

A l'intérieur du bâtiment, le bois domine à l'étage des élèves de maternelle tandis que le béton brut est omniprésent à l'étage des primaires. Une constante : les ouvertures sur l'extérieur et la luminosité de toutes les salles, grâce notamment à deux patios.

Deux patios apportent un maximum de lumière dans les différentes salles de l'établissement. © Radio France - Benoît Martin

L'établissement de 4000 m2 comprend, outre les salles de classe, une salle de motricité, une salle de jeu, une bibliothèque, une cuisine pédagogique, une salle de spectacle, mais aussi évidemment, deux vastes salles de restauration. Un soin tout particulier y a été apporté au traitement phonique des espaces : mobilier adapté, moquette spéciale, lames de bois limitant la résonnance du son.

Les salles de restauration ont été traitées pour limiter le bruit. © Radio France - Benoît Martin

Généralisation de la "classe flexible"

Mais dans ce nouvel établissement, ce qui frappe le plus, c'est l'organisation des salles de classe. On y trouve évidemment tout le matériel informatique de l'enseignement moderne, mais on est étonné par l'implantation du mobilier : quelques tables, des "canapés"... Il n'y a pas de tables pour tous les élèves, c'est ce qu'on appelle la classe flexible, explique le directeur Damien Pierrard. "Selon l'activité de l'élève, il sera assis à table, ou bien pourra décider de s'installer sur un tabouret, par terre, ou sur l'un des sièges moelleux. Mais tout cela avec le consentement de l'enseignant. Chaque élève a ainsi un espace de rangement pour son matériel. C'est une pédagogie qui fait gagner en autonomie et qui responsabilise".

L'école Samuel Beckett, accueille aussi des élèves en classe ULIS ainsi que 7 enfants de maternelle souffrant de troubles autistiques.

La cour de récréation des primaires. © Radio France - Benoît Martin