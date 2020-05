Ouverture des écoles en Creuse : mode d'emploi

Après deux mois passés à la maison, les petits Creusois vont reprendre le chemin de l'école. Mais ce retour en classe ne va pas se faire partout le même jour, et de la même manière dans toutes les communes. En revanche, les mêmes règles sanitaires vont s'appliquer à tous.

Un protocole sanitaire strict

Le retour des élèves va s'accompagner de mesures sanitaires. Il n'y aura pas plus de 15 élèves par classe en élémentaire et dix en maternelle. Le protocole impose le maintien d'une distanciation d'un mètre entre les enfants, l'application des gestes barrières, la limitation du brassage entre les élèves pour éviter qu'ils se croisent et des nettoyages et désinfections plus fréquents (deux fois par jour).

Une rentrée échelonnée

En Creuse, les 3/4 des écoles vont accueillir les élèves soit à partir de mardi 12 mai, soit de jeudi 14, ou du lundi 18 mai. Mais certaines écoles ne pourront pas rouvrir avant juin, voire septembre. Les parents qui souhaitent que leurs enfants retournent en classe doivent donc se renseigner auprès de leur mairie ou de leurs écoles afin de connaître la date de ré-ouverture, et de vérifier quels niveaux seront accueillis. Dans tous les cas, les cours à distance continueront à être assurés par les enseignants jusqu'au 3 juillet.

à lire aussi Rentrée scolaire : ce que prévoient les communes creusoises

Combien d'enfants ? d'enseignants ?

C'est difficile de le savoir. Le retour à l'école n'est pas obligatoire. Selon Laurent Fichet, l'inspecteur d'académie en Creuse, il y aurait environ un tiers des parents favorables au retour en classe, un autre tiers totalement opposés et un dernier tiers encore indécis. Du côté des enseignants, là encore, le retour n'est pas une obligation. La circulaire du 4 mai 2020 prévoit en effet que "les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent avec une personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et juin".

Les transports scolaires

Les transports scolaires ne vont pas proposer le même service qu'avant le confinement sur les quelques 300 circuits de la Creuse. L'application de la distanciation va réduire le nombre de places disponibles dans chaque bus. Pour les petites écoles, cela ne posera pas problème. Mais dans les écoles qui accueillent beaucoup d'enfants, une alternance sera mise en place, une moitié pourra venir certains jours, l'autre moitié viendra les autres jours. Dans ces cas là, seuls les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation (notamment les enfants des personnels des écoles) pourront continuer à être présents tous les jours.