Rentrée des classes en Drôme et Ardèche : des renforts pour éviter les absences

"On est tout à fait prêts pour cette rentrée, on a anticipé les recrutements". La formule est limpide, elle est de la rectrice de l'Académie de Grenoble, Hélène Insel. Elle a de nouveau assuré ce jeudi 31 août, comme un relais de la Première ministre Élisabeth Borne, qu'il y aurait un professeur devant chaque classe partout dans l'académie y compris en Drôme et en Ardèche lundi 3 septembre pour la rentrée. L'anticipation, c'est notamment celle des recrutements des contractuels : ils représentent 8% des professeurs des collèges et lycées en Drôme et Ardèche, environ 1% des professeurs des écoles.

Davantage de remplaçants en Drôme et Ardèche

"On est maintenant à 28 contractuels, dont 21 renouvelés de l'année dernière, expérimentés. On a aussi augmenté l'effectif de la brigade remplaçants, ils sont 281 pour les écoles primaires et maternelles de la Drôme", indique Pascal Clément, le directeur académique. Côté Ardèche, il y a du changement dans la gestion des remplacements, après une année scolaire compliquée (1500 jours d'école n'ont pas été remplacés) , même si le directeur académique, Thierry Aumage, s'en défend : "on a un très bon taux de remplacement mais on s'est rendus compte qu'on pouvait mieux organiser selon les zones. On crée une coordination départementale, on augmente aussi le volume de remplaçants, parce qu'on a pu recruter les contractuels plus tôt".

"On va aussi faire en sorte que les formations, ce genre de choses, n'engendrent pas des remplacements, on balaie devant notre porte", ajoute Hélène Insel, la rectrice. Elle estime aussi que les épreuves anticipées du bac décalées en juin vont changer la donne. Selon elle, 100% des postes sont pourvus dans le primaire sur l'Académie, 96% dans le secondaire.

Expérimentation à Pierrelatte

Par ailleurs, partout en France, les élèves de sixième auront une heure d'approfondissement ou de soutien en français et en mathématiques. Dans les REP + (zones d'éducation très prioritaires), l'Académie de Grenoble pousse encore le processus en installant un professeur des écoles dans le collège pour accompagnement les élèves de sixième. "Il va participer aux cours, peut donner des cours particulier à certains, s'investir dans l'heure de soutien, faire le lien entre les enseignants, c'est une ressource précieuse", détaille Pascal Clément, directeur académique de la Drôme.