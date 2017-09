Rentrée des classes et portraits de profs vauclusiens

Cette fois on y est. C'est la rentrée des classes. A cette occasion France Bleu Vaucluse s’intéresse aux professeurs, leur métier, leur passion, leur engagement.

D'abord la rentrée en chiffre. 7500, c'est le nombre de professeurs en Vaucluse qui font leur rentrée, de l'école maternelle au lycée, dans le privé et le public. Ils vont accueillir plus de 110 000 élèves, tous âges confondus. Pour cette rentrée, il y aura plus d'élèves, démographie oblige, plus d'enseignants aussi. Le département a été doté de 38 instituteurs supplémentaires, 16 professeurs de plus au collège et une dizaine de professeurs de plus au lycée. Tout ces enseignants et élèves vont se répartir dans les 398 écoles maternelles et primaires et dans les 86 collèges et lycées.

Une des grandes nouveauté de cette rentrée, ce sont les classes de CP en zone prioritaire dédoublées. En Vaucluse, 24 classes de CP en REP + ont été dédoublées à Avignon, Carpentras et Cavaillon. Dans huit classes de CP d'Avignon, faute de place dans les locaux, ce seront deux professeurs dans la même classe.

Portraits de profs

D'abord ce portrait croisé entre deux profs du collège Vernet d'avignon. Un choc des générations. Regard croisé sur le métier d'enseignant entre Sabrina Demeyer, 23 ans, dont c'est la première rentrée et une figure du collège, professeur d'EPS depuis près de 40 ans, Sylvie Gosset.

Au collège Joseph Vernet d'Avignon, comme dans beaucoup de collèges, la matière qu'enseigne Mathilde Paillard depuis près de 20 ans est souvent considérée comme à part. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'importance de l'image dans la vie des adolescents, enseigner l'art plastique, c'est aussi devenu enseigner l'image et ses pièges.