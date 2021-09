Rentrée des classes : une maman d'élève de 6è ressent "la boule au ventre parce qu'il est tout petit"

Une rentrée en musique pour la centaine d'élèves de sixième au collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange ce jeudi 2 septembre. Les portes de l'établissements se sont ouvertes à 8h45 pour eux et eux seuls. Pendant une journée et demi, le collège leur appartient. Les 5è, 4è et 3è arriveront vendredi après-midi.

"Je ne me sens pas trop stressée par la rentrée", confie Axelle, 11 ans. "On a visité le collège avec ma classe et c'était assez impressionnant. On a qu'un seul professeur à l'école et là, on se retrouve avec 5-6 professeurs."

Des élèves souvent plus détendus que leurs parents. Ainsi, Christiane fait un signe de la main à son fils Nathan qui entre en classe : "C'est parti ! J'ai la boule au ventre, la peur parce qu'il est tout petit !" "C'est le collège, c'est sa première rentrée. C'est une nouvelle étape, l'entrée à l'adolescence. Voilà, c'est spécial", témoigne Laetitia.

Priscilla, maman de Jordan, se dit "un petit peu stressée mais confiante". Confiante notamment vis-à-vis du protocole sanitaire : "J'ai bien vu, à l'entrée du collège, les enfants ont mis directement du gel, les masques. Je pense que tout va être respecté, je n'ai pas du tout peur par rapport à ça".

C'est aussi pour tenter de lever toutes les inquiétudes que le principal de l'établissement a convié les parents à cette rentrée. "Il y a une attention particulière vis-à-vis des parents cette année comme l'année dernière au regard du contexte sanitaire", souligne David Lemasson. "Une attention de pédagogie, d'explications, de réassurance sur les dispositions prises dans l'établissement, de manière à ce qu'on puisse assez vite avec eux être sur un travail d'accompagnement éducatif sans être trop pollué par ces contraintes sanitaires. On veille à les rassurer pour pouvoir installer un lien de confiance."

Le collège Albert Camus compte 475 élèves au total.