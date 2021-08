Rentrée des classes : le plus gros chiffre d'affaire avant Noël pour le magasin Cultura de Dijon

La rentrée des classes approche, il reste une semaine pour acheter les fournitures scolaires. Chez Cultura à la Toison d'Or, on se prépare depuis juin et les clients se bousculent pour acheter cahiers, crayons ou ardoises. Un moment intense pour cette enseigne.

Nathalie et Solène, tante et nièce, se préparent pour la rentrée.

Dans le magasin Cultura, à la Toison d'Or à Dijon, on se bouscule, et pour cause : c'est l'un des plus gros événements de l'année, juste après Noël. "On se prépare depuis juin" explique Jessica, une des huit vendeuses du rayon papèterie.

Des rayons "adaptés"

"Avec la forte affluence, on adapte les rayons, on fait des plots pour avoir du gros volume mis en avant pour le client, pour qu'il n'y ait pas de rupture" poursuit-elle. Les vendeurs et vendeuses adaptent leurs rayons pour que tous les produits puissent tenir, et font du réassortiment tous les jours.

La mise en place des rayons papèterie se fait dès le mois de juin, et le recrutement également. "Nous sommes huit vendeurs et vendeuses, nous avons commencé à recruter dès juin, parce que le volume de travail est très important" dit-elle.

Des produits "classiques"

"Nous allons avoir tout ce qui est cahiers, feuilles, crayons, d'ailleurs nous vendons énormément de crayons à l'unité" explique-t-elle. "Là nous sommes sur la dernière semaine avant la rentrée, alors ça promet d'être intense" conclut-elle.

Et vous qu'avez vous mis dans votre panier ? on vous a posé la question :

Et dans le panier, on trouve.. Copier

Cultura maintiendra ses rayons papèterie jusqu'à la mi-septembre.