Rentrée des classes: les derniers ajustements de la carte scolaire dans le Doubs

Besançon

Le verdict est tombé à l'issue de la réunion ce mardi à Besançon du Comité technique Spécial. C'est dans cette instance que sont discutées les dernières ouvertures et fermetures de classe du premier degré, pour les cas qui restaient en suspens, à la lumière des effectifs d'élèves constatés à la rentrée. L'inspecteur d'académie du Doubs a tranché et annonce l'ouverture de 3 classes dans le département, la fermeture de 5 autres. Par ailleurs 10 classes qui devaient fermer sont finalement maintenues, et 3 qui devaient être créées pour cette rentrée resteront finalement à l'état de projet.

Les situations conditionnelles :

Fermetures confirmées à :

- EE Bourgogne Besançon (2 postes)

- EE Helvétie Besançon

- EP du Crait Larnod

- EP Morre

- EP Charles Belle Quingey

Fermetures non confirmées à :

- EE Ile de France Besançon

- EP Louis Pergaud Pontarlier

- EM Joliot Curie Pontarlier

- EE Les Halles Pont de Roide Vermondans

Ouvertures confirmées à :

- EP Georges Edme Audincourt

- EM Fourier Besançon

- EP Boussières

- EP Houtaud

- EE Rougemont

- EP Jouffroy d’Abbans Saint-Vit

Ouvertures non confirmées à :

- EP Sapins Besançon

- EE intercommunale Métabief

- EP intercommunale Vorges les Pins

Les mesures fermes :

Fermetures fermes annulées à :

- EP René Roussey Saint-Vit

- EE Tristan Bernard Besançon

Ouverture ferme maintenue à:

- EP intercommunale Granges Narboz

Fermetures fermes envisagées mais non réalisées :

- EE Rang

- EE Pierre Brossolette Besançon

- EP intercommunale Mercey le Grand

- EE Citadelle Montbéliard

Les mesures nouvelles :

Nouvelles ouvertures à :

- EM Montrapon Besançon

- EE Sous la Chaux Montbéliard