Rentrée des classes dans le Cher : les entreprises mettent les bouchées doubles

Exemple dans le Cher : le plus gros chantier mené actuellement par le conseil départemental concerne le collège de Sancoins : 4,5 millions d'euros investis sur plusieurs années pour refaire entre autres la demi-pension. Ces derniers jours ne seront pas de trop : les ouvriers sont encore à pied d'oeuvre pour boucler cette phase de travaux, alors que les élèves ne vont pas tarder à revenir. La salle de restauration est encore sans dessus-dessous. Les entreprises ont refait la charpente mais le plafond n'est toujours remis dans le réfectoire, les gaines électriques pendent un peu partout : " C'est vrai que le planning est tendu, concède Loïc Delambre, directeur du patrimoine immobilier au conseil départemental du Cher. Tout sera prêt pour la rentrée. Les entreprises vont même travailelr durant le weekend. Il y a eu des aléas durant l'été et cette phase de travaux a pris un peu de retard, mais on va y arriver."

Toute la partie restauration du collège de Sancoins est refaite avec l'extension d'un bâtiment © Radio France - Michel Benoit

Toutes les cuisines sont refaites au collège Marguerite Audoux de Sancoins ; des travaux qui se termineront seulement l'an prochain : " Il fallait revoir toute l'occupation de l'espace, poursuit Loïc Delambre, afin d'améliorer les conditions de travail des agents. Ici, tout est confectionné sur place et le collège livre également des repas à d'autres écoles du coin. Les normes d'hygiène ont évolué et certaines positions de travail ne sont pas adaptées. Certains agents développent des TMS (troubles musculo-squelettiques). On devait donc tout revoir. On refait toute la demi-pension. On sécurise également les lieux, on améliore l'accessibilité. Ce sont des travaux globaux. C'est notre philosophie au département du Cher. On préfère engager des gros travaux d'un coup plutôt que multiplier les chantiers. Le résultat est meilleur et on peut remédier à beaucoup plus de soucis et être plus efficace."

Un foyer a également été construit l'an dernier car les élèves n'avaient pas de préau pour se mettre à l'abri © Radio France - Michel Benoit

Le chantier s'étale donc sur plus d'une année et les repas continuent d'être confectionnés sur place. Les agents doivent donc s'adapter. Ils travaillent en partie dans des préfabriqués. Il faut être patient mais ces travaux changeront la vie, estime le prinicipal du collège de Sancoins, Gérald Verduron : " En même temps, le projet est tellement beau. Cela vaut le coup d'attendre. Cela nous permettra de faire évoluer notre offre de repas, peut-être de les améliorer, de les différencier et de proposer peut-être aux élèves des plats originaux. On verra "

Un préfabriqué permet aux agents de continuer de ocnfectionner les repas surp lace pendant les travaux © Radio France - Michel Benoit

La rénovation des collèges et un axe prioritaire dans le cher avec un budget annuel qui passe de 6 à 10 millions d'euros : " On a vingt-sept collèges dans le département, rappelle Philippe Charette, vice-président du conseil départemental du Cher. Ils ont tous à peu près cinquante ans. Il y a donc énormément de travaux à faire. Des travaux de mise aux normes, de sécurisation. On refait beaucoup de demi-pensions aussi. La jeunesse est une priorité dans notre département et il faut qu'on se donne les moyens ! " L'état accompagne ces chantiers : il verse tout de même 1,8 million euros pour la rénovation du collège de Sancoins.