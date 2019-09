Rentrée des classes : "Les parents sont peut-être plus inquiets !"

Petite montée de stress chez les élèves qui reprennent le chemin de l'école...et chez leurs parents. En Gironde, plus de 280.000 écoliers, collégiens et lycéens retournent en classe cette semaine.

Plus de 12 millions d'élèves vont retourner en cours cette semaine.

Bordeaux, France

Les quelque 284 000 élèves girondins ne vont pas tous reprendre l'école ce lundi. Lycéens et collégiens, surtout, s'offrent un ou deux jours de répit, avec une rentrée scolaire échelonnée. Mais ça ne les empêche pas de déjà y penser et de commencer à sentir la boule au ventre. Comme Maëlys, qui entre en classe de première. "Je stresse un peu parce qu'en fin d'année je passe le bac de français...je me rends compte que c'est bientôt !" Même si, ajoute la jeune fille, son stress vient en grande partie de sa mère...

C'est surtout ma mère qui est stressée pour le bac dans deux ans ! - Maëlys, 15 ans.

Maëlys : "La première semaine en général, c'est assez tranquille" Copier

Le bac de français trotte aussi dans un coin de la tête de Ryan. "Il va falloir se forcer, essayer de l'avoir..." soupire le jeune homme, "fatigué que les vacances soient finies." Le petit Noam, 8 ans, serait aussi bien resté en vacances..."même si je suis content de retrouver les camarades" dit ce futur élève de CM1 à l'école Paul Bert de Bordeaux.

Noam, 8 ans : "Déçu que les vacances soient finies !" Copier

Certains parents ont le sourire un peu plus crispé que les enfants. "Lui il est tout fou mais moi..." grimace Olivier, dont le fils entre à l'école primaire. Le papa s'inquiète, les professeurs seront-ils plus durs ? Autre père un peu nerveux, Matthieu, qui n'est pas rassuré de voir ses deux enfants dans des classes à une trentaine d'élèves. Mais comme il finit par l'avouer..."les parents sont peut-être plus inquiets !"

Parents ou enfants, qui sont les plus stressés ? - Reportage Copier

En Gironde, les élèves sont répartis dans 974 écoles, 133 collèges et 49 lycées (publics et privés).