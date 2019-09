Rentrée des classes : "Les réformes commencent à s'accumuler, à un rythme effréné"

Bordeaux, France

Pas de grève pour cette rentrée des classes mais Hugo Lassalle, délégué SNES-FSU Gironde, principal syndicat du secondaire, n'exclut pas des mouvements du corps enseignant ce mois-ci. Invité de France Bleu Gironde, il confirme que des préavis de grève sont déposés. Les professeurs et syndicats s'inquiètent du nombre de réformes et de leur contenu, qu'Hugo Lassalle n'estime pas toujours clair. "Nous allons nous retrouver face à des élèves, face à des parents, qui ont des questions et des inquiétudes (...) et nous sur le terrain, on est bien obligés d'éponger tout ça. Cette année, pour une des premières fois, nous n'avons pas de réponse aux nombreuses questions qu'ils vont nous poser."