Rentrée des classes : matinale spéciale sur France Bleu Lorraine

C'est la deuxième rentrée scolaire de l'ère Covid, ce jeudi. France Bleu Lorraine vous accompagne dans cet instant si particulier de nos enfants et adolescents, avec une matinale spéciale : directs, reportages et invités.

Ils sont près de 400.000 enfants et adolescents à reprendre le chemin de l'école, ce jeudi matin, en Lorraine. Ce jeudi ou ce vendredi, la rentrée étant parfois décalée selon les classes et les niveaux. Dans le détail, ils sont 206.000 élèves en maternelle et en élémentaire dans notre académie, 110.000 au collège et 75.000 au lycée, dont 25.000 dans les filières professionnelles.

Le protocole sanitaire est globalement allégé par rapport à l'an dernier : cours en présentiel, masque non obligatoire dans la cour de récré, activités sportives possibles en intérieur comme en extérieur... La vaccination, ouverte aux plus de 12 ans, devrait permettre d'échapper à un nouveau confinement.

Rentrée scolaire 2021 : protocole sanitaire, vaccination... Ce qu'il faut savoir © Visactu

Emission spéciale sur France Bleu Lorraine ce jeudi matin

Pour vous accompagner lors de cette rentrée scolaire, France Bleu Lorraine vous propose une émission spéciale, ce jeudi dès 6 heures. Nous vous proposons des reportages auprès des élèves : comment envisagent-ils cette rentrée ? Nous serons en direct depuis le lycée Louis-Vincent de Metz.

Nous entendrons aussi les inquiétudes des syndicats d'enseignants : manque de postes dans le second degré, réforme du lycée maintenue, manque de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans les salles de classe...

Pour leur répondre, et aborder les nouveautés de cette rentrée 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huart, sera notre invité de 7h45 à 8 heures.