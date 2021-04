Rentrée des classes pour les écoliers : la vaccination, priorité du syndicat UNSA Education dans le Grand Est

Classe fermée dès le premier cas positif de covid, déploiement des tests salivaires pour les élèves, arrivée des auto-tests pour les équipes pédagogiques. Le protocole sanitaire mis en place pour le retour en classe de plus de 6 millions d'écoliers ce lundi 26 avril en France - dont 210 000 en Lorraine - ne satisfait pas pleinement la secrétaire régionale du syndicat UNSA Education dans le Grand Est. Magali Leclaire était l'invitée de France Bleu Lorraine.

C'est une reprise "marquée par une forte inquiétude et un certain découragement", selon Magali Leclaire. En cause ? "Un manque de vaccination ! Les collègues sont prêts depuis longtemps mais ils ont besoin d'être vaccinés. Il y a très peu d'enseignants de plus de 55 ans [les créneaux prioritaires sont réservés à partir de cet âge, NDLR]".

La moyenne d'âge est de 42 ans dans le premier degré et 44 ans dans le second degré. Donc 55 ans c'est un début mais ce n'est pas suffisant

"Les collègues ont envie de retrouver leurs élèves, ils ont envie de travailler mais ils ont besoin d'être vaccinés", insiste Magali Leclaire. Quant aux autres protections sanitaires, auto-tests et tests salivaires, "ça ne suffit pas", selon la responsable syndicale. "On a l'impression que c'est un pansement pour pallier le fait que nous ne sommes pas vaccinés !"