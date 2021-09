Rentrée des classes : retour sur la matinée passée dans la famille Sablé à Marcilly-en-Villette

En ce jour de rentrée des classes ce jeudi 2 septembre 2021, France Bleu Orléans a accompagné la famille Sablé. On a suivi Emilie la maman, Maylis et Marc les enfants, qui habitent Marcilly-en-Villette, dans le Loiret, pour la rentrée. Retour sur ce jour si particulier pour cette famille.

Ce jeudi 2 septembre 2021, 130.000 jeunes élèves ont fait leur rentrée des classes dans le Loiret. Parmi eux, le petit Marc Sablé, 8 ans, qui pose son cartable en CE2 cette année. France Bleu Orléans a suivi la famille Sablé toute la matinée ce jeudi pour la rentrée, on revient sur cette matinée très spéciale pour toute la famille.

Retrouver tous les camarades

8h35 : Emilie peut laisser son fils Marc rentrer en classe pour son premier jour d'école. Elle viendra le chercher un peu plus tard et peut aller travailler de son côté. Emilie se dit soulagée et même heureuse d'avoir pu aller jusque dans la cour de l'école. "C'était l'interrogation cette année puisque l'an dernier on n'a pas pu rentrer", sourit-elle, par contre "on était masqué mais nous avons pu discuter avec la maîtresse, les autres parents d'élèves, comme un semblant de normalité finalement".

8h20 : Marc arrive avec sa maman à l'école Xavier Deschamps de Marcilly pour faire sa rentrée en CE2. Il croise Elisa, sa meilleure copine, sur le parking de l'école. "T'as vu, on est ensemble Elisa", lui glisse-t-il. Tous les deux se sont offert des cadeaux, achetés pendant l'été. Ce sera des stylos Harry Potter pour Marc, un bracelet pour Elisa.

Les stylos Harry Potter reçus par Marc. © Radio France - Alexandre Frémont

8h10 : Une fois prêt et habillé, Marc décide d'aller à l'école en vélo. Une bonne idée pour sa mère, encore faut-il que tout fonctionne. Et justement, son vélo a déraillé. Les aléas de la rentrée comme on dit. Emilie remet une première fois la chaîne de Marc. Elle resaute et l'heure défile. La maman décide finalement de prendre la voiture.

Le fameux vélo de Marc qui a déraillé plusieurs fois avant d'aller à l'école. © Radio France - Alexandre Frémont

Le départ de Maylis

7h50 : Départ de Maylis pour le collège. Elle nous confie être encore un peu stressée pour sa rentrée, sa vraie rentrée du lendemain. "Le suspense est très dur à tenir parce que j'ai très envie d'être avec mes amis et plus ça avance et plus j'ai peur que ce ne soit pas le cas", explique-t-elle, sac de cours sur le dos, "par exemple, j'ai demandé à être avec un ami et si je ne suis pas avec lui ça me décevrait un petit peu".

7h45 : Deuxième café pour nous, Marc a pris place à table un bol de céréales devant lui. Maylis est presque prête pour aller prendre son bus pour se rendre au collège de la Ferté-Saint-Aubin. Elle entre en 3e et sa rentrée est officiellement prévue le lendemain, ce vendredi, mais elle va accueillir les 6e ce jeudi matin, en musique. Maylis va interpréter trois chansons avec ses camarades de 3e : "le Cinématographe" et "le Déserteur" de Boris Vian et le Final du Roi Lion (la comédie musicale qu'elle a joué l'an dernier).

Marc a du mal à se lever

7h30 : Marc se lève, les cheveux en bataille et avec de petits yeux. Emilie lui allume la télé, il s'allonge sur le canapé, devant les dessins animés et met du temps à émerger. Il a encore le temps puisque le départ n'est prévu qu'à 8h10-8h15.

7h15 : Le petit Marc a du mal à se lever, il a veillé tard ce mercredi soir avec le stress de la rentrée. Emilie, la maman, nous sert un café, le temps que le petit de 8 ans se réveille. De son côté, Maylis, sa sœur, est déjà levée et presque prête pour sa pré-rentrée. Marc sait depuis la veille avec qui il sera dans la classe et le nom de son institutrice. Par bonheur, il retrouve ses deux meilleurs amis, Aurélio et Elisa. "Je suis content parce que l'année dernière c'était compliqué", confie Marc.