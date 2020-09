Rentrée des classes "sereine" à l'école Henri Poincaré d'Orléans malgré la crise sanitaire

C'est une image que la crise sanitaire nous avait presque fait oublier : des cours de récréation bondées et des centaines d'enfants réunis devant les écoles. Pour la première fois depuis le mois de mars dernier, la rentrée scolaire s'est faite en classe entière ce lundi matin, finis les petits groupes et les classes divisées. Une rentrée "quasi normale", promesse du gouvernement, mais qui s'est déroulée dans un contexte très particulier, notamment à l'école Henri Poincaré, située dans le quartier de La Source, à Orléans.

Les élèves, comme les enseignants, sont ravis de retrouver l'école après près de six mois d'absence. © Radio France - Marine Protais

Cette école était la première à avoir fermé ses portes, début mars, au tout début de l'épidémie de coronavirus. Une Atsem qui travaille au sein de l'école maternelle - qui jouxte l'école primaire et qui appartient au même groupe scolaire - avait contracté le virus après avoir participé au rassemblement évangélique de Mulhouse. Six mois se sont écoulés depuis et ce lundi matin, la rentrée était plutôt "sereine", un adjectif qui revient régulièrement dans la bouche des enseignants comme de la directrice de l'école.

(Ré)apprendre à respecter les gestes barrière

Dès l'entrée dans la cour de récréation, les enseignants veillent au respect des gestes barrière. Pour éviter les attroupements, les enfants doivent se ranger en file indienne, en suivant un marquage au sol indiquant leur niveau, du CP au CM2. "Tu es en quelle classe ?", demande avec douceur Monsieur Luche. "CM1", lui répond timidement Gabriel, dix ans. Le jeune garçon est aussitôt invité à rejoindre ses camarades, sans passer par la case embrassades, fortement déconseillées pour éviter tout risque de contamination au Covid-19.

Pour éviter les rassemblements, les enfants sont immédiatement regroupés par classe. © Radio France - Marine Protais

Certains enfants ont néanmoins besoin de réconfort. Les yeux remplis de larmes, Lenny, cinq ans, est blotti de les bras de sa maman. Il entame sa première rentrée à l'école primaire et a du mal à se séparer de ses parents. La directrice de l'école, Maria Pinto, tente de le rassurer. "C'est normal que tu sois triste, en plus tu entres dans une nouvelle école et puis c'est différent cette année. Mais ça va aller, d'accord ?"

Et le papa, Maurice, le reconnaît, lui aussi est un peu triste.

Ce n'est pas facile de se séparer après six mois un peu bizarres, un mélange de vacances et d'école à la maison. Mais on est quand même contents qu'il reprenne l'école et que tout redémarre normalement.

Et effectivement, quelques minutes plus tard, c'est reparti ! Les larmes ont séché pour laisser la place à de larges sourires qu'on devine facilement derrière les masques.

Une comptine pour apprendre à se laver les mains

Dans les cartables des enfants, une nouvelle fourniture cette année : l'incontournable gel hydroalcoolique. Et sur le nez, parfois, des masques, en tissu pour la plupart. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les motifs : à pois, à fleurs, à carreaux. Mais tous les enfants n'en portent pas. Avant l'âge de onze ans, il n'est pas obligatoire. En revanche, pas de dérogation possible pour le lavage des mains.

"Les mains doivent être lavées avant et après chaque récréation", insiste Monsieur Luche. Et pour rendre ce moment ludique, des dessins avec des animaux ont été accrochés dans les toilettes. Placés les uns après les autres, ils constituent une comptine qui permet d'apprendre aux enfants à se désinfecter efficacement les mains en s'amusant, le tout en trente secondes. Et c'est l'instituteur qui donne le "la".

Le serpent ? On glisse ! On passe frotte bien les mains ! Ensuite, le koala qui s'accroche à sa branche. Voilà, très bien, on lave les poignets.

Les élèves doivent impérativement se laver les mains avant de rentrer en classe et après chaque pause. © Radio France - Marine Protais

Les enfants semblent avoir bien compris le fonctionnement et l'intérêt de ces règles sanitaires. Les règles de vie en société, en revanche, ont été un peu oubliées cet été. Dès la première demie-heure de cours, l'enseignant hausse le ton. "Quand quelqu'un parle dans cette classe, la moindre des choses c'est de l'écouter !", lance-t-il sèchement. Un "Oui monsieur" timide conclura ce premier accroc de l'année.