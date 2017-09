Rentrée des classes : c'est le jour J pour Sonia, Stéphane et leurs 3 filles à Maisoncelles-du-Maine

Cette famille recomposée vit dans un pavillon au milieu d'un lotissement. Il y a Sonia la maman 44 ans, Stéphane le papa 42 ans, les trois filles Lorène, 14 ans, et les jumelles Nelly et Karine, 10 ans mais aussi les 2 chiens et les 5 chats.

C'est une rentrée des classes particulière pour toute la famille. Nelly et Karine font leur entrée dans une nouvelle école au Bignon-du-Maine, Nelly en CM2 et Karine en CM1. Lorène, la plus grande, elle doit prendre des cours par correspondance avec le CNED. Elle souffre d'une maladie rare, le syndrome d'Ehlers Danlos, maladie génétique qui provoque des douleurs aigües. Lorène doit en cas de crise se déplacer en fauteuil roulant. Une maladie qui nécessite une prise en charge particulière dans les établissements scolaires. Lorène n'a pas trouvé le collège qui la prenait en charge avec sa maladie. Alors cette rentrée en 3ème elle l'a fait chez elle.

En tout cas toute la famille recomposée prendra la voiture ce matin direction Le Bignon-du-Maine pour la rentrée des jumelles.