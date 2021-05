Rentrée des collégiens et lycéens en Creuse : quel protocole sanitaire dans les classes ?

Ce lundi 3 mai, collégiens et lycéens retrouvent leurs salles de classe après une semaine de cours à distance. On fait le point sur le nouveau protocole sanitaire et l'arrivée des autotests.

Ce lundi 3 mai, c'est jour de rentrée pour les collégiens et les lycéens. Alors que les écoles maternelles et primaires sont rentrées la semaine dernière, c'est ce lundi que les élèves des collèges et lycées retournent dans les établissement creusois pour le dernier trimestre de l'année.

Le taux d'incidence du Covid-19 en Creuse n'étant pas très haut, tous les collégiens creusois vont travailler en présentiel. Dans d'autres département ou l'épidémie est plus vivace, la rentrée au collège se fait en demi-jauge. Pour les lycéens, on reste sur une situation hybride, mi-présentiel, mi-distanciel.

Un nouveau protocole sanitaire a été établi, avec notamment des autotests qui vont arriver en nombre dans les établissements la semaine du 3 mai pour les enseignants, et la semaine suivante pour les lycéens. Ils leur permettront de régulièrement vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés par le coronavirus.

Un cas de coronavirus = la classe fermée

Au premier cas de Covid-19 avéré, la classe fermera. Jusqu'alors, il fallait trois cas. Pierre Gautret, le secrétaire départemental du syndicat enseignant UNSA, est dubitatif : "On a l'impression qu'il y a un pari sur les dix semaines qu'il reste à faire, avec la crainte de nombreuses classes fermées. On risque d'être sur une gestion au jour le jour."

Il s'inquiète surtout pour les classes à examen : les troisièmes qui passent le brevet et les lycéens qui passent le bac : "On a réclamé l'annulation de certaines épreuves et le passage au contrôle continu à l'échelle nationale mais le ministre de l'Education ne nous a pas écoutés. On va donc devoir rassurer nos élèves et croiser les doigts pour que leurs classes ne ferment pas et que ça ne soit pas facteur d'inéquité."