Rentrée : des parents entre sérénité et anxiété à l'école de Martinvast

La sonnerie a retenti ce mardi 1er septembre pour 81.737 élèves manchois. Presque une rentrée normale - pour reprendre les termes du Premier ministre Jean Castex en déplacement à Châteauroux - et pourtant, l'ombre du covid plane sur les établissements scolaires. Une situation symbolisée dès le portail de l'école de Martinvast, près de Cherbourg, où 144 élèves ont repris le chemin de l'école. Un chemin matérialisé dès le portail, avec des couloirs peints dans la cour.

Quel est l'état d'esprit des parents et des enfants pour cette rentrée ? Copier

Cette rentrée 2020, Audrey et Jonathan vont s'en rappeler longtemps. C'est la première de leur petite Lola, trois ans. "Il y a une part de stress quand même, on ne va pas se le cacher. Après, on a eu pas mal de temps pour s'adapter aux gestes barrières", explique la maman. "Les parents sont peut-être un peu plus stressés qu'elle : le contexte rajoute un peu d'anxiété", ajoute le papa.

Crainte d'un reconfinement

Damien accompagne la petite Ninon, huit ans. "Je suis _plutôt serein_. Cette rentrée va permettre aux enfants de retrouver un vrai rythme. ça fait plusieurs mois qu'on a un rythme plutôt bancal". "Je suis contente de reprendre, car à la maison, je m'ennuyais", rigole Louise. Freddy est venu porter ses deux filles. "Elles sont revenus un petit peu en fin d'année dernière. On a un peu l'habitude du nouveau protocole : entrer par une barrière, ressortir par une autre". Parmi les autres dispositions : limiter les brassages d'élèves, aération régulière des classes, cantine par petits groupes.

Des parents qui espèrent ne pas revivre la situation de mars, en cas d'une dégradation de la situation sanitaire et d'un potentiel reconfinement. "Depuis mi-mars, c'est très compliqué. Il y a eu la reprise pour la grande, et la non-reprise pour le petit. Puis, les deux ont pu reprendre la classe. Avant de partir en vacances deux semaines plus tard", note Vincent.

Un dispositif gouvernemental est à l'étude pour permettre, sous conditions, à un parent d'arrêter de travailler en cas de fermeture de la classe de son enfant à cause du covid.