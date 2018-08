Veauche, France

Dernier weekend avant le retour en classes pour les élèves ! Lundi les écoles reprendront vie mais certains font d'ores et déjà leur rentrée. Ce sont les instituteurs et les professeurs qui ont rendez-vous dans leur établissement ce vendredi afin de préparer au mieux cette rentrée.

Pour certains très expérimentés c'est simplement une nouvelle rentrée, pour celles et ceux qui vont découvrir leur métier ce sera en revanche une grande première, sans doute chargée en émotions en stress. C'est le cas de Myriam Albert qui sera en poste deux jours par semaine à Veauche. Le reste du temps elle poursuivra sa formation. Et pour elle c'est un aboutissement, elle n'a jamais voulu rien faire d'autre : "J'ai beaucoup de camarades de classe qui sont en reconversion, qui sont plus âgés que moi et qui ont une expérience dans un autre métier. Moi depuis le collège j'ai envie de faire professeur des écoles. Voir grandir, expliquer. On est juste une petite personne dans leur vie. On ne voit pas forcément ce qu'on leur apporte mais on est là pour leur donner envie d'aller à l'école."

Myriam Albert avec David Valverde

A 23 ans, Myriam a bien conscience que c'est une nouvelle vie qui commencera lundi dans son école de Veauche. Cette Auvergnate, bien classée au concours a choisi la Loire pour être près de chez elle et profiter aussi de sa famille installée pas très loin. Et elle s'est préparée du mieux possible avant de prendre en charge une classe de maternelle de petite et moyenne section : "Pendant mes vacances j'ai pu préparer approximativement mes 15 premiers jours. Donc je sais globalement ce que je vais proposer. Ces derniers jours je me suis concentré sur les comptines et sur le premier album que je vais lire avec les enfants : "Ptit Loup rentre à l'école". J'ai préparé des étiquettes autocollantes que je mettrai sur le t-shirt des enfants pour les appeler par leur prénom. Quand je vais ouvrir la porte de la classe et que je devrai m'occuper des enfants qui sont déjà là, les parents qui arrivent... C'est ce moment qui va être un peu compliqué. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal parceque je me suis bien préparé."

Myriam Albert et Ptit Loup