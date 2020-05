Rentrée différée pour les écoliers spinaliens

Pour mieux préparer le retour des élèves, la ville d'Epinal organise la rentrée en 2 temps, mercredi et vendredi prochains en matinée. En attendant, enseignants et services techniques vont mette la dernière main à l'organisation et aux aménagements nécessaires.

En visitant ce matin le groupe scolaire Louis Pergaud, Michel Heinrich, masque sur le visage a pu constater de visu la complexité des mesures de sauvegarde à mettre en place. "Nous différons la rentrée pour mieux nous préparer" assure le maire d'Epinal. Les élèves seront accueillis en 2 vagues mercredi et vendredi prochains en matinée. Un temps mis a profit par les enseignants pour s'organiser et par les services techniques de la ville pour procéder aux derniers aménagements nécessaires. Pour le déjeuner de midi, c'est l'option plateau froid qui a été retenue. La restauration se fera en salle de classe ou dans un espace commun spécialement aménagé selon la décision du chef d'établissement.

marquage au sol dans la cour de récréation de l'école Louis Pergaud d'Epinal © Radio France - Hervé Toutain

Des déplacements très encadrés

Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, les 122 classes des écoles de la ville ont reçu leur lot. "La grosse difficulté va être de gérer les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur" souligne Jean-Luc Ledoré. Technicien référant de la ville pour le milieu scolaire, il s'affaire avec ses équipes. Des systèmes de circulation fléchés et tracés au sol, ont été mis en place pour respecter la distanciation physique. Un sens de déplacement avec des entrées et des sorties séparées, pour permettre aux enfants de différentes classes de ne pas se croiser. Même signalétique dans les sanitaires dont l'accès sera étroitement réglementé et surveillé.

Les espaces récréatifs extérieurs seront par ailleurs divisés en plusieurs zones. Chacune étant attribuée à une classe.