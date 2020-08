L'heure du retour en classe a sonné ! Rentrée scolaire ce mardi qui se fait masquée pour les jeunes eurois et seino-marins. Les nouveaux protocoles sanitaires, bien qu'allégés par rapport à juin, provoquent de nombreux chamboulements pour les élèves comme les parents.

Rentrée scolaire : ce qui est prévu dans les écoles de l'Eure et Seine-Maritime

Plus question pour les parents et les profs d'entrer dans une école sans masque : à partir de ce mardi, seuls les élèves de moins de 11 ans n'ont pas l'obligation de le porter. Il est même obligatoire aux abords immédiats des établissements en Seine-Maritime et dans l'Eure, sur décision préfectorale.

Lavage des mains obligatoire

Le lavage des mains des élèves au moins quatre fois par jour (en arrivant sur place, avant et après le repas, puis en repartant) est désormais obligatoire. Dans les écoles de Rouen, des distributeurs de savon supplémentaires ont été mis en place dès juin pour faire face. Du gel hydroalcoolique est également à disposition à l'entrée pour les adultes.

Plus question non plus de s'essuyer les mains sur les rouleaux de tissu : certains établissements, comme ceux de Dieppe, les ont donc remplacés par des serviettes en papier jetables pour éviter toute transmission du virus.

Nettoyage renforcé

Le nettoyage des salles de classe se fait une fois par jour minimum comme c'était déjà le cas avant le coronavirus. Dans les écoles du Havre, c'est désormais deux fois quotidiennement pour les sanitaires. Les "points de contact", c'est-à-dire tout ce qui est touché par la majorité des élèves (bureaux, poignées de portes) sont désormais désinfecté avec des produits spécifiques. "Les ATSEM qui accompagnent les élèves en classe vont dans les faits nettoyer après chaque activité" expliquent les services de la ville de Bolbec.

Dans l'ensemble des écoles qui ont deux services pour la cantine, comme à Dieppe ou au Havre, les tables sont désinfectées entre chaque. "On va essayer d'espacer les élèves à la cantine dans la mesure du possible", précise d'adjointe à l'éducation de Rouen, Florence Hérouin-Léautey.