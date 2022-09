Rentrée en Bretagne : le recteur d'académie "serein" pour l'année qui commence

Douze millions d'élèves retournent en classe ce jeudi 1er septembre dont près de 580 000 en Bretagne. On parle de cette rentrée avec le recteur de l'Académie de Rennes, Emmanuel Ethis.

À l'occasion de la rentrée ce jeudi, France Bleu Armorique reçoit le recteur de l'académie de Rennes pour faire le point sur cette nouvelle année scolaire.

France Bleu Armorique : L'une des préoccupations de cette rentrée 2022/2023, c'est la pénurie de professeurs. Qu'en est-il en ce 1ᵉʳ septembre en Bretagne?

Emmanuel Ethis : Ah oui, alors, il faut quand même se dire qu'on est en Bretagne et qu'effectivement c'est un territoire, très attractif pour les enseignants. Et que dans notre région, les choses sont guère différentes des autres années. C'est-à-dire comme chaque rentrée, on fait les petits ajustements nécessaires, mais rien de très différent. Parce que c'est vrai que la pénurie d'enseignants touche quelques académies, mais que la plupart des académies vont tourner tout à fait normalement. Et on est plutôt serein parce qu'on a évidemment mis en place ce qu'on appelle une cellule de rentrée où vous avez des anciens chefs d'établissement qui appellent les autres pour demande ce qui manque, pour préparer une rentrée, les choses sont vraiment faites dans la dentelle pour pouvoir faire que tout le monde soit présent. Alors effectivement, on a, comme chaque année, des trous ici ou là, mais qu'on comble au fur et à mesure.

FBA : Et ce sera le cas toute l'année scolaire? Pas de problème de remplacement?

Emmanuel Ethis : Vous savez, un rectorat, en réalité, on se demande toujours ce que c'est. C'est une espèce de grand service RH qui regarde discipline par discipline. Là où on a des manques. Qu'est ce qui peut arriver? Évidemment, tout le monde peut tomber malade. On a connu ça pendant la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, on est dans une bien meilleure situation. On sera d'ailleurs beaucoup plus à bloc que ce qu'on connaissait pendant les quelques moments de la crise du Covid. On est vraiment dans un accompagnement total. Et puis je profite de cette occasion pour souhaiter à tous nos enseignants et à tous les chefs d'établissement, à toute la communauté éducative et tous les administratifs, une très, très belle rentrée aussi aux enfants et aux parents d'ailleurs. Parce que je crois que c'est toujours un moment très important.

FBA : Tout de même le métier d'enseignant n'est plus un métier qui fait rêver. Il y a une crise de vocations, comme on dit.

Emmanuel Ethis : Alors je ne sais pas si ça ne fait pas rêver. Vous savez, le métier d'enseignant, c'est le métier qui fait le plus rêver. J'ai rencontré cette semaine les jeunes stagiaires qui vont faire leurs premiers pas dans les classes. Je peux vous dire que j'ai mesuré à la fois leur motivation, leur joie. Etre enseignant, c'est un engagement aussi de soi, de sa personne. On travaille sur de l'humain avec des humains et des humains qui ont envie de transmettre le meilleur.

FBA : Pour parler des nouveautés, en primaire, il y a 30 minutes de sport par jour pour tous les élèves. C'est possible ça, dans toutes les écoles de l'académie de Rennes?

Emmanuel Ethis : Oui, c'est un dispositif ministériel qui doit être mis en œuvre dès cette rentrée. Il ne s'agit pas de sport mais bien d'une activité physique quotidienne. L'idée c'est de bouger plus, de tous être ensemble et de faire communauté. On sait très bien que le sport joue un rôle primordial pour être aussi en bonne condition pour recevoir les cours. Donc, c'est vraiment l'idée de cette activité physique quotidienne.

FBA : Au lycée maintenant, les premières peuvent prendre à nouveau en option les maths...

Emmanuel Ethis : Oui, c'est un enseignement effectivement d'une heure 30 qui s'ajoute aux 2 heures d'enseignement scientifique et qui doit permettre de doter tous les élèves d'une culture mathématique et d'une capacité à comprendre et expliquer le monde grâce et par les outils mathématiques. Si on le fait aussi pour le coup, c'est aussi pour continuer à encourager également la mixité sociale et l'égalité filles/garçons sur laquelle on est très attentif.