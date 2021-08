À la rentrée, "la vaccination sera proposée dans certains établissements scolaires" de l'académie de Bordeaux

Trousse, cahiers… et masques vont à nouveau cohabiter dans le cartable des 283 763 élèves girondins, qui vont faire leur deuxième rentrée en période de crise sanitaire jeudi 2 septembre, un jour après les enseignants. La rectrice de l'académie de Bordeaux, Anne Bisagni-Faure, a présenté ce vendredi les grandes lignes de cette nouvelle année scolaire.

Protocole sanitaire de niveau 2

Le gouvernement a conçu quatre niveaux de protocole sanitaire, le quatrième étant le plus strict. Selon l'évolution de l'épidémie, les établissement scolaires passeront donc d'un niveau à l'autre. Pour l'instant, c'est le protocole de niveau 2 qui a été choisi, à l'échelle nationale, pour la rentrée. Il correspond en fait à celui mis en place avant les vacances d'été.

Concrètement, le masque est obligatoire dès six ans en classe, mais pas dans la cour. Le pass sanitaire ne sera pas demandé aux élèves, sauf lors de certains sorties scolaires.

"Pour aller voir un spectacle de rue par exemple, pas besoin de pass parce que c'est en extérieur. Mais pour aller au musée, il le faudra" développe Anne Bisagni-Faure.

S'il y a un cas de Covid dans une classe de maternelle ou de primaire, tous les élèves de la classe resteront chez eux pendant une semaine. Au collège ou lycée, les élèves vaccinés pourront rester en présentiel.

Trois possibilités pour la vaccination

L'académie a mis en place plusieurs systèmes pour faciliter la vaccination. Ceux qui le souhaitent et qui ont un accord parental pourront donc être accompagnés à pied jusqu'à un centre situé à moins de 15 minutes de marche. Si le centre est plus loin, ils seront accompagnés en bus. Enfin, des équipes médicales se rendront directement dans les établissements scolaires pour des journées de vaccination.

S'assurer que personne ne décroche

"La crise sanitaire n'écrase pas nos missions, nous sommes là pour la réussite des élèves" affirme la rectrice, qui veut s'assurer que les élèves qui ont pris du retard pendant le confinement puisse le rattraper. "Des heures supplémentaires seront consolidées sur le dispositif d'aide aux devoirs. Nous dédoublons aussi les classes de grande section, CP et CE1 en REP pour permettre un accompagnement personnalisé." Des classes dédoublées et davantage d'enseignants : pour cette rentrée, il y a eu 75 ouvertures de poste en premier degré, et 35 en second degré.

L'apprentissage de la lecture a été déclaré "cause nationale" par le gouvernement. Dans l'académie de Bordeaux, "nous sommes particulièrement vigilants sur la lecture à voix haute. À l'entrée en sixième, il y aura des tests de fluence qui permettront d'identifier les élèves qui auraient besoin de rattrapage".

Sport et développement durable

Parmi les autres priorités de l'académie de Bordeaux, il y a la protection de l'environnement. 250 établissement sont labellisés "Je m'engage pour le développement durable". Le sport sera aussi encouragé avec le label "Génération 2024" pour renforcer les liens entre les écoles et les associations sportives.