Rentrée en Mayenne : "il y aura des professeurs dans chaque classe" assure l'inspecteur d'académie

FBM : C'est la rentrée scolaire ce matin. Dans notre département, plus de 53 000 élèves vont retrouver les salles de classe, de la maternelle au lycée, dans le public et dans le privé. De nombreux postes d'enseignants étaient vacants avant les vacances scolaires. Est-ce qu'il y aura bien un professeur devant chaque classe aujourd'hui?

Denis Waleckx : "Absolument. Il y aura bien un professeur devant chaque élève. Aujourd'hui, on n'a même pas eu besoin d'avoir recours à des contractuels dans le premier degré, ce qui est une très bonne nouvelle pour la Mayenne. Ça montre que le département reste attractif. On a pu pourvoir l'ensemble des postes par des professeurs titulaires qui sont venus dans le département, qui avaient demandé le département. Et puis, on a aussi fait appel aux listes complémentaires. Ce sont des stagiaires supplémentaires."

FBM : Donc, ce sont des professeurs qui ont passé le concours, qui ne sont pas des professeurs contractuels?

DW : "Le seul contractuel que l'on ait recruté en Mayenne, c'est un professeur ukrainien. Il parle très bien le français, mais aussi l'ukrainien et le russe"

FBM : Les professeurs, en début de carrière, percevront un salaire d'au moins 2.1 00 euros par mois à partir de la rentrée 2023. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça sera suffisant, selon vous, pour mettre fin à la pénurie d'enseignants?

DW : "Il y a un déficit d'attractivité, alors ça ne touche pas que le secteur de l'éducation. Tout ce qui est, on peut dire, l'aide à la personne de manière générale. Mais on manque d'éducateurs, on manque d'animateurs. On est en période de chômage et particulièrement dans le don dans le département qui diminue. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on sait qu'effectivement, ça ne touche pas que le secteur de l'éducation. Après, et le ministre a très bien dit, il faut effectivement un choc d'attractivité. Il faut redonner. Il faut redonner du sens et de la valeur à la mission enseignante. Évidemment, ça passe par la revalorisation des salaires. Je pense que ça passe aussi par la reconnaissance, la vraie reconnaissance de la noblesse du métier d'enseignant, les conditions de travail. Je crois que je suis très, très sensible. Je crois aux conditions de travail et je crois que c'est important de rappeler, par exemple, que le taux d'encadrement dans le premier degré, c'est 21 élèves par classe. En collège, c'est moins de 24 élèves par classe."

FBM : Vous parlez des conditions de travail, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, ils ont souvent des contrats précaires avec des salaires très bas. Du coup le rectorat a du mal à trouver des AESH pour aider les élèves en situation de handicap. Est(ce qu'il ne faudrait pas également augmenter leur salaire?

DW : "Vous savez, c'est pas ma responsabilité directe, mais en tout cas je suis pour l'amélioration du statut. Si c'est votre question, sachez que le Ministre lui-même en est convaincu, on ne peut pas rester à un statut quand même qui se précarise, si je puis dire. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était des contrats aidés, aujourd'hui c'est des contrats de droit public et ils sont cédés etc Il touche un salaire du smic mais souvent ils sont à temps partiel. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement pour ceux qui le veulent de se rapprocher des temps complets afin d'être des temps plus complets qu'ils n'ont actuellement. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur la nécessité de rendre attractif le métier de professeur parce qu'effectivement les conditions de travail et aussi je crois à la reconnaissance sociétale. Je crois que c'est important. Enfin, moi qui vais souvent dans les classes, je vois des professeurs impliqués qui aiment leur travail, qui font preuve vraiment de d'intelligence, d'innovation, qui sont extrêmement conscients des problématiques sociétales, éducatives. Et je crois que c'est important de redonner de la valeur et de faire connaître ce qui se fait dans nos classes, qui est souvent assez admirable. Je crois que c'est important. "

FBM : Et effectivement, il y a urgence parce que cette année, on le rappelle, partout en France, il y avait 4000 postes vacants d'enseignants. Alors c'est une rentrée sans protocole sanitaire à respecter. Ça faisait deux ans que ce n'était pas arrivé. Est-ce que les gestes barrières restent toutefois recommandés?

DW : "Complètement, ils sont recommandés. Vous avez raison de dire que l'on n'a pas de protocole sanitaire contraignant, mais on a quand même un protocole sanitaire qui rappelle l'importance des gestes barrières. D'ailleurs, on peut penser que, au delà des pandémies, on a appris les gestes d'hygiène de se laver les mains. Je crois que ça restera. Ça fait partie des acquis. On va dire de la crise importante qu'on vient de traverser et qui restera. Je pense qu'effectivement, après les niveaux de protocole, on n'est pas à l'abri d'une reprise épidémique. Je crois que c'est important de le dire. J'en profite d'être à la radio pour le dire. On n'est pas l'abri, mais on est préparé, je crois. Et le fait d'avoir publié au mois de juillet les trois niveaux de protocole plus contraignants, c'est important effectivement, qu'on se prépare à la possibilité d'une reprise malgré tout. "