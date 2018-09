Valence, France

"On est dans la même classe, on est dans la même classe", joie et soulagement à l'ouverture des grilles, à 9h ce lundi matin.

C'est la rentrée au collège Paul Valery de Valence.

L'établissement accueille d'abord les élèves de sixième. Ils sont 117 à découvrir le collège... répartis en 5 classes. Les listes sont affichées sur le mur.

Une rentrée en musique

C'était une préconisation du ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer, "fêter la rentrée" en musique. Au collège Paul Valery, à Valence, des élèves de la chorale sont présents tout spécialement pour accueillir les nouveaux-venus. Trois collégiens, accompagnés au piano, entonnent notamment la chanson Imagine de John Lennon.

Les parents accueillis aussi

Les parents des sixièmes sont également les bienvenus dans la cour, ce lundi matin. Un café leur est proposé. "C'est important pour nous de créer du lien", explique la principale, Catherine Morales.

Et les parents semblent apprécier. "C'est rassurant de voir l'équipe encadrante, de les rencontrer, avant de laisser nos enfants", confie Agathe.

Les élèves de 5e, 4e et 3e, eux font leur rentrée ce mardi.