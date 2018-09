450 collégiens et écoliers de Vaucluse ont proposé un concert de rentrée à Avignon. Les ministres de l'Education Nationale et de la Culture souhaitaient une rentrée en musique. Le chant choral permet aux enfants d'améliorer leur confiance en eux, de progresser en langue et de vivre ensemble.

Avignon, France

450 enfants des collège d'Avignon, Cavaillon ou Vaison la Romaine chantaient lundi après midi sur le parvis du Palais des Papes à Avignon. C'était le concert de rentrée en musique souhaitée par les ministres de l'Education Nationale et de la Culture. 600 collégiens de la région seront en juin prochain sur la scène des Chorégies d'Orange car le festival d'art lyrique porte pop The Opera, un projet pédagogique toute l'année avec les enfants du Vaucluse.

Chanter dès la classe de sixième pour prendre confiance en soi

A Vaison la Romaine, une classe à horaire aménagé enseigne chant choral et technique vocal aux collégiens. Clémence entre en sixième dans cette classe et elle confie avant de monter sur scène : "j'ai davantage confiance en moi. Au début, je j'aimais pas trop chanter et maintenant je fais des solos". L'estime de soi aussi grandit entre les lignes des partitions de Carla (6eme) : "au début, je pensais que je n'arriverais pas à chanter et ça m'a donné confiance en moi." Chanter a rapproché Sophie des autres élèves de 6° : "le chant m'aide à écouter les autres, à être plus attentive. Dans les chansons; il y a beaucoup de mots difficiles et ça m'aide à comprendre les autres."

Chanter en choeur pour améliorer le vivre ensemble et son niveau de langue

Le chant a toutes les vertus pédagogiques pour Marlène Desauvage, l'enseignante de techniques vocales du collège de Vaison La Romaine : "apprendre à s'exprimer devant un groupe, affirmer sa voix et sa personnalité. Les élèves sont mieux ensuite pour gravir les échelons au collège et au lycée". Dans le public, Guillaume applaudit son fils et fredonne l'Hymne A La Joie avec la chorale car il "faut écouter les autres pour vivre ensemble et ne pas faire votre petit numéro dans votre coin"

Jeune chanteur en classe de troisième avec les Chorégies d'Orange et Pop The Opera, Arnaud explique que la chorale est une école de la précision car il "faut être rigoureux pour apprendre les chansons : être précis, ça m'apporte dans la vie de tous les jours". Lilly estime que la chorale a amélioré son niveau de langue : "on chante dans beaucoup dans de langues différentes, en anglais ou en italien." La mère de Noémie apprécie que le chant apprenne à sa fille : "elle apprend à se tenir à poser sa voix, à respirer. C'est intéressant pour prendre la parole à en classe. Elle apprend aussi le respect de l'autre, le regard: on attend, on écoute, on ne fuit pas". Le chant a aussi porté Lucas, 10 ans, pendant le divorce de ses parents : "le chant m'a éloigné un peu de tout ça. Etre tout seul et chanter m'a apporté de la joie".

Michel Bissière, le président des Chorégies d'Orange, confie que "ses jeunes chanteurs ne se seront pas tous chanteurs d'opéra mais ils auront partagé quelque chose: ça forme un individu, un citoyen, un homme ou une femme."

Marlène Desauvage "chanter pour affirmer sa personnalité" Copier