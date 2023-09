Rentrée et retour à la normale au collège Philippe de Vigneulles à Metz

Du soleil, des fleurs, une chorale, des sourires et un peu d'anxiété pour les sixièmes qui découvrent un nouvel environnement. C'était une rentrée à plusieurs titres ce lundi au collège Philippe de Vigneulles à Metz . Parce que les élèves et le personnel retrouvent leur établissement, neuf mois après l'avoir quitté. En novembre dernier, la décision avait été prise de fermer le collège à cause d'odeurs nauséabondes . Des adolescents et des adultes avaient aussi signalé des maux de ventre, de gorge, des picotement dans les yeux… Par mesure de précaution, tous ont donc été temporairement accueilli au collège Paul Verlaine de Magny .

ⓘ Publicité

Le collège Philippe de Vigneulles avait été fermé fin novembre 2022 © Radio France - Clément Lhuillier

Surveillance renforcée

"On avait hâte de revenir, de retrouver notre environnement et c'est un soulagement" assure avec énergie Cécile Aubertin, la principale du collège Philippe de Vigneulles, "il n'y a plus d'odeur, tout est OK." Signe de l'importance de cette réouverture, le Président du Département de la Moselle, Patrick Weiten, et le maire de Metz et président de l'Eurométropole, François Grosdidier, ont fait le déplacement. "Nous avons mis en place des moyens, investi plus de 300 000 euros et lancé des investigations importantes" explique Patrick Weiten, "on surveille l'air en permanence à l'intérieur et à l'extérieur." Des capteurs de CO2 et d'autres polluants de l'air ont été notamment installés, un comité de suivi créé et de nouvelles analyses auront lieu en septembre. "On est vraiment très heureux" confirme pour sa part Valérie Vrigneux, professeurs de Français depuis 25 ans à Philippe de Vigneulles et élue au conseil d'administration. "Le collège a été examiné sous toutes ses coutures pour que nous puissions faire cette rentrée dans les meilleures conditions possible." Reste que le mystère demeure sur l'origine de ce phénomène…

Effectifs stables

Les élèves eux aussi son ravis de retrouver leurs locaux et de ne plus avoir à faire les trajets chaque jour jusqu'à Magny. "Le collège me manquait" confie Mellisia, en classe de troisième, "l'ambiance n'est pas la même." "C'est moins stressant. Là-bas il y avait deux fois plus de monde" ajoute Selena, en quatrième. Et preuve de l'attente que suscitait la réouverture et de la confiance des parents : 475 élèves sont inscrits pour cette rentrée, un chiffre stable par rapport aux autres années.