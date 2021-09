Rentrée étudiante : à Dijon une association vient en aide aux étudiants pauvres

Lucinda Happi, nouvelle présidente de l'association Epi Campus était l'invitée de France Bleu Bourgogne et France 3 ce lundi matin. Grâce à ses distributions alimentaires sur le campus de Dijon son association est venue en aide à 400 étudiants en plein coeur de la crise du Covid-19.

Lucinda Happi était l'invitée de France Bleu Bourgogne ce matin avec France 3 Bourgogne pour les images et l'appli France Bleu. La toute nouvelle présidente de l'association Epi Campus évoque le cas de ces étudiants tombés dans la pauvreté après avoir -pour certains- perdus leurs petits boulots étudiants à cause du Covid-19.

France Bleu Bourgogne : Lucinda Happi combien d'étudiants sont touchés par la pauvreté à l'Université de Bourgogne sur les 35.000 inscrits cette année, avez-vous des chiffres, des statistiques à nous donner ?

Lucinda Happi : Alors l'an passé, nous avons pu aider 400 étudiants, mais je pense qu'ils sont un peu plus à être touchés par la pauvreté car certains n'osent peut être pas venir à l'épicerie solidaire. L'idée pour moi c'est de faire en sorte de faire savoir à ces étudiants qu'ils ont droit à des aides, qu'ils ont la possibilité d'avoir des denrées alimentaires et qu'ils puissent se sortir de cette mauvaise passe.

Pourquoi ils n'osent pas venir? C'est une question d'ego, une question de fierté ? On n'ose pas pousser la porte d'associations comme celle que vous présidez ?

Pour avoir été moi même bénéficiaire de cette association, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à accepter que j'étais dans une situation de précarité et je pense que c'est aussi peut être une forme de déni. Certains ont peut être un peu de honte effectivement à pousser la porte d'une telle association et je suis ici pour dire qu'il n'y a aucune honte à cela.

Pourquoi les étudiants, à un moment donné, se retrouvent-ils en difficulté ? Qu'est ce qui les poussent dans la précarité finalement ?

Je pense qu'il y a tout d'abord la question du budget des étudiants qui est d'autant plus serré avec la crise du Covid-19. Plusieurs étudiants se sont retrouvés en chômage partiel ou ont perdu leur emploi et c'est là que la précarité étudiante tombe avec pour certains des difficultés à se nourrir ou l'obligation de sauter des repas. Des difficultés aussi au niveau de la santé, puisque certains ne vont plus voir de médecins pour faire des économies, ne pas avancer les frais. Et c'est à ce moment là que notre association cherche à agir.

Vos distributions alimentaires ont lieu où et quand ?

Nous réalisons trois distributions par semaine. Les étudiants ont droit à une distribution et nous avons au moins trois créneaux. Les paniers sont assez complets, il y a des féculents, des légumes et ils ont la possibilité de prendre ce qu'ils veulent. Il y a également des denrées pour le petit déjeuner. Il manque un peu de viande il est vrai mais nous essayons d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible.

Vous faites appel aux entreprises, aux supermarchés ou aux restaurants qui pourraient vous soutenir ?

Nous sommes aidés par la Banque alimentaire tout d'abord, qui nous fournit chaque semaine, mais aussi par des entreprises qui réalisent des dons, mais aussi par de simples citoyens. Il faut dire que durant la crise du Covid des bénévoles sont venus nous prêter la main, certains ont même réalisés des dons financiers ou alimentaires auprès de notre association.

Pour l'aide alimentaire que vous dispensez, certains restaurateurs dijonnais vous ont aidé en fournissant des repas à l'association...

Oui, des restaurateurs ont pu aider. Par exemple, Tartinart nous a donné régulièrement des tartines salées, ce qui a permis aux étudiants de goûter quelque chose qu'ils n'auraientt peut être jamais pu se payer avec leur budget. Ce genre d'aide a été bénéfique pour tout le monde.

Cette paupérisation, c'est aussi des difficultés psychologiques. Est ce que vous aidez les étudiants qui ont des soucis de cet ordre ?

Pendant la crise du Covid-19 l'Association est restée ouverte, ce qui a permis de maintenir un certain lien social avec les étudiants. Certains sont même devenus bénévoles. Ce qui leur a permis de continuer à voir du monde, de conserver des liens malgré un confinement difficile à supporter. Et puis, nous avons aussi été en partenariat avec une mutuelle qui a consulté de nombreux étudiants de manière à sonder leur moral.