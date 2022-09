Rentrée étudiante : l'Université Grenoble Alpes soigne son accueil

Alors que 56 000 à 57 000 étudiants font leur rentrée en ce mois de septembre sur les différents sites de l'Université Grenoble Alpes (UGA), les nouveaux arrivant notamment bénéficient d'un accueil de plus en plus soigné et de plus en plus complet. C'est le programme "icampus".

Alors que les étudiants font progressivement leur retour à l'Université Grenoble Alpes, le programme "icampus", avec un "i" comme "information", leur propose une sorte de guichet unique concernant les services et la vie étudiante. C'est le "Welcome center" sur le grand campus de Saint-Martin-d'Hères, ainsi que des unités mobiles un peu partout. Sans oublier un programme "Start UGA" mêlant forums et évènements festifs tout au long du mois.

Pour ne pas perdre le nord

Il faut dire que quand on débarque à Grenoble pour des études, ce qui est le cas d'environ 10 000 néo-bacheliers par an et d'autant d'étudiants étrangers, il faut d'abord s'orienter géographiquement dans le vaste espace du campus de Saint-Martin-d'Hères. Sans oublier qu'il y a, dans la métropole, bien d'autres endroits où l'on peut poursuivre son cursus : centre-ville, Presqu'ile scientifique, Échirolles... Même parmi la multitude on peut parfois se sentir bien seul. Il est également un autre "maquis" dans lequel il faut fouiller pour certains : c'est celui des aides et des démarches administratives. Ce sujet est désormais pris à bras le corps au sein de l'UGA, particulièrement depuis la collaboration renforcée puis la fusion des universités grenobloise. Depuis deux ans l'accueil et l'orientation des étudiants est même devenu un service à part entière, "icampus".

Un "Welcome center" actif toute l'année

Un des piliers de "icampus" c'est le "Welcome center", situé dans des locaux à l'arrière de la bibliothèque des sciences et à côté de l'arrêt de tramway "Bibliothèques universitaires". Un lieu qui fourmille en cette rentrée mais "qui fonctionne toute l'année" explique Clara Mastrocésar, responsable de icampus. Ici des étudiants, "salariés en contrats étudiants", aident et renseignent les étudiants "que ce soit pour l'aide au logement de la CAF, l'affiliation à la Sécurité sociale de la CPAM ou encore l'ouverture du compte Izly qui est la monétique du Crous pour payer dans les restaurants universitaires....". Il est question aussi de tout ce qui peut faire la vie étudiante comme le milieu associatif. Si il y a des interrogations pratiques liées aux enseignements les personnels du Welcome center sont aussi capable de réorienter l'interlocuteur vers la bonne adresse. Et quand des étudiants parlent aux étudiants ça peut aussi simplifier le contact. "Nous sommes passés par là il n'y a pas longtemps, explique Rym Belkhiria, étudiante en master coopération internationale et salariée du Welcome center, et on connaît très bien leurs besoins. Moi, personnellement, il n'y avait pas ce dispositif quand je suis arrivé, donc j'ai du passer par plusieurs étapes et c'était un peu compliqué". Ne sont-ils jamais pris en défaut ? "Non, nous sommes très bien formés" explique Rym avec un grand sourire, et puis on essaye de suivre l'actualité parce qu'il y a toujours des nouveautés, des réformes, notamment en termes d'aides. Donc en fait, on a toujours des formations au début de l'année, au cours de l'année et on est bien calé sur le sujet, on va dire".

Des équipes mobiles à la rentrée

Parce qu'il faut faire face à plus de besoins en début d'année, le Welcome center est aussi appuyé par des équipes mobiles qui déambulent sur les différents sites universitaires. Là encore ce sont des étudiants qui vont à la rencontre des étudiants. Ils orientent vers le Welcome center en cas de besoins, distribuent des prospectus annonçant les forums et autres journées festives de ce mois particulier d'accueil universitaires et ils distribuent surtout... des plans ! "Ce qu'ils nous demande le plus généralement ce sont des indications pour s'y retrouver, explique un des membres de ces équipes mobiles Abderrahmane Atif, parce que le campus est grand, et il n'est pas rare qu'on les accompagne vers leur amphi ou leur bâtiment".

Des supports numériques

En plus des actions sur le terrain "icampus" c'est également un site internet dédié, différent de celui de l'UGA et une application sur smartphone "Campus UGA", qui permet de combiner agenda, informations pratiques, informations ludiques et moyen de paiement Izly. Une application qui connait une moyenne "de 30 000 connexions par jour en cette rentrée" souligne Clara Mastrocésar.