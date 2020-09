Deux semaines après la rentrée des classes, les élèves de CP, CE1, 6e et 2nde passent des tests d'évaluation à partir de ce lundi. L'objectif est de permettre aux professeurs d'adapter leurs enseignements en fonction du niveau de chacun.

Rentrée : évaluations de français et maths à partir de ce lundi pour les élèves CP, CE1, 6e et 2nde

Les évaluations commencent à partir de ce lundi pour tous les élèves de CP, CE1, 6è et 2nde.

Ça ne fait que deux semaines que les cours ont repris, mais tous les élèves de CP, CE1, 6è et 2nde passent déjà les tests d'évaluation à partir de ce lundi. Les écoles privées et publiques ont jusqu'au 25 septembre pour les organiser, les collèges et les lycées jusqu'au 2 octobre. Grâce aux résultats, les professeurs peuvent ensuite adapter leurs enseignements en fonction du niveau de chacun. Le dispositif existe depuis deux ans, mais cette année il prend une nouvelle dimension avec la crise sanitaire.

Évaluer les lacunes accumulées

Les cours se sont arrêtés avec le confinement mi-mars puis ils ont repris progressivement à partir du 11 mai. Certains élèves ont alors pu retrouver un peu les bancs de l'école avant les deux mois de vacances scolaires, mais d'autres n'ont pas remis les pieds dans une salle de classe pendant presque six mois. Pour eux, la rentrée s'annonce compliquée, avec des retards à rattraper. Les évaluations de rentrée doivent donc permettre aux enseignants de faire le point sur les lacunes accumulées pendant le confinement : une sorte de photographie du niveau des élèves.

Grâce à ces tests, les professeurs disposent de bilans individuels et mettent en place des suivis personnalisés. Vu le contexte, la date a été un peu avancée, mais sinon rien ne change. Pour les CP et les CE1, il s'agit de tests en français et en mathématiques. En CP, par exemple, la connaissance des lettres, la richesse du vocabulaire ou encore la compréhension orale sont évaluées. C'est en 6e qu'il y a une nouveauté cette année : un exercice de lecture à voix haute sur une durée d'une minute. Enfin, pour tous les élèves, des questions ont été ajoutées afin de recueillir leur ressenti par rapport à la fermeture des écoles pendant le confinement.

Les syndicats sont globalement très critiques vis-à-vis de ces évaluations, mais ce n'est pas lié à la crise sanitaire : ils l'étaient déjà au moment du lancement du dispositif il y a deux ans. Cette année, une pétition a été lancée par plusieurs organisations syndicales pour que les évaluations n'aient pas lieu. Les enseignants estiment qu'ils sont tout à fait capables d'évaluer, eux-mêmes, leurs élèves et à leur rythme.