Rentrée scolaire : "Il aurait fallu des moyens à la hauteur des contaminations" regrette la FCPE 06

C'est la rentrée ce lundi matin pour les petits Azuréens. Après des vacances de Noël marquées par la contagion éclair du variant Omicron. Pourtant pas de changement majeur au niveau du protocole sanitaire : on reste au niveau 2 sur 4 au collège et lycée et au niveau 3 sur 4 dans les écoles. Comme avant les vacances, les cours se feront en présentiel, avec masque pour les plus de six ans. Dès qu'un cas positif sera détecté, tous les élèves de la classe devront faire un test antigénique ou PCR "avant un retour sur présentation d'un résultat négatif". Ensuite il y aura deux autres tests à faire à J+2 et J+4.

"Les écoles ouvertes oui, mais avec des moyens à la hauteur." regrette la FCPE 06

Les parents d'élèves ne sont pas très confiants. Laetitia Sicardi, invitée de France Bleu Azur ce lundi, redoute un emballement et la paralysie de certains établissements.

"On fait reposer sur les élèves et les enseignants la responsabilité de l'ouverture des écoles."

Laetitia Siccardi dénonce l'irresponsabilité de ce plan. Elle appelle le gouvernement à anticiper davantage : "Cela fait des mois que nous demandions une augmentation du nombre de professeurs remplaçants".