Rentrée : le département du Loiret a réalisé pour 6,5 millions d'euros de travaux cet été dans les collèges

Ce sera une rentrée scolaire "plutôt calme" pour le département du Loiret. Cette année, pas de nouveau collège à inaugurer, pas de gros chantier à terminer. Le Conseil départemental du Loiret a tout de même profité de l'été pour réaliser des travaux dans 47 des 58 collèges du Loiret. " On a eu pas mal de demandes sur des sanitaires et les casiers. Ce qui est assez classique" explique Florence Galzin, la vice-présidente du département chargé des collèges. "On a aussi changé plusieurs unités de froid pour la restauration car les règles ont évolué sur les gaz."

Casiers, sanitaires, peintures..

Au total, 6 millions et demi d'euros ont été déboursés*.* "C'est un coût normal pour un été. On sera sur des investissements beaucoup plus importants à partir de l'an prochain" précise Florence Galzin. En 2024, le département doit en effet lancer la rénovation et l'agrandissement du collège Montjoie à Saran et du collège Clos Ferbois à Jargeau. " Ce sont des chantiers inscrits dans le PPI, le programme pluriannuel d'investissement. Ils vont permettre de soulager ces deux collèges qui connaissent une pression démographique forte depuis quelques années" détaille Marc Gaudet, le Président du Conseil départemental.

Réduire aussi la facture énergétique des collèges

Parallèlement à ces travaux d'entretien, le département vient aussi de lancer aussi des travaux de rénovation énergétique dans les collèges de Beaugency, Lorris, Villemandeur et Châtillon-sur-Loire. " Notre parc de collège a été largement refait depuis 20 ans. Malgré tout, il y a des collèges qui ont des soucis d'isolation. On doit refaire des huisseries, reprendre des combles, changer de système de chauffage" explique Marc Gaudet. " L'objectif, c'est de réduire la consommation d'énergie et de s'inscrire dans une démarche plus large de transition écolologique."

Le cas André Malraux à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Enfin, cet été , les services du département ont aussi lancé le chantier de rénovation du collège André Malraux à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Cet établissement doit à terme être reconstruit mais la ville et la métropole cherchent encore un terrain disponible. En attendant, il faut désamianter les bâtiments, installer un ascenceur et reprendre des salles. Les travaux viennent tout juste de démarrer, ils vont se poursuivre durant plusieurs mois. Ce collège est considéré comme l'un des derniers points noirs du Loiret" avec le collège du Chinchon à Montargis.