Rentrée : "le distanciel ne remplace pas le présentiel" souligne la FCPE

Après trois semaines à la maison, les élèves de maternelle et de primaire retournent à l'école ce 26 avril 2021 en Alsace comme partout en France. Le protocole sanitaire est renforcé, mais la FCPE redoute les conséquences des fermetures de classes dès le premier cas de covid.

Retour à l'école ce lundi 26 avril pour les 178.000 élèves alsaciens de primaire et de maternelle, après 3 semaines à la maison. Olivier Terrien, élu FCPE 67 (Fédération des conseils de parents d'élèves), parent d'une fille en troisième au collège et d'un garçon en CM1 à l'école primaire se réjouit. "Le distanciel ne remplace pas le présentiel", souligne ce papa. Et les inégalités risquent de se creuser entre les familles, parce que certaines n'ont ni les moyens, ni les compétences pour accompagner leurs enfants.

C'est d'ailleurs ce qui fait tiquer la FCPE face au protocole sanitaire renforcé. Pour cette rentrée, les classes seront notamment fermées dès le premier cas de covid. "Devoir s'occuper du jour au lendemain des enfants c'est très difficile pour certains parents", rappelle Olivier Terrien. "Il faudrait faire plus de cas par cas et essayer d'ouvrir des classes pour les parents qui n'ont pas de solution."