Rentrée : le nombre d'élèves continue de baisser dans la Manche

Ce mardi, 81.737 élèves reprennent le chemin de l'école, du collège ou du lycée dans la Manche. Ils sont 1400 en moins cette année, public et privés confondus. C'est dans le primaire que la baisse est la plus importante en terme d'effectifs.

La Manche perd près de 1.400 élèves, public et privé confondus

Les établissements scolaires manchois accueillent 81.737 élèves ce mardi à l'occasion de la rentrée, selon les prévisions de l'Académie de Normandie. Un chiffre en baisse : ils étaient plus de 83.300 en 2019. On dénombre 63.741 élèves dans le public et 17.996 dans le privé.

C'est une tendance qui ne fait que s'accentuer ces dernières années : lors de cette rentrée 2020, la Manche perd des élèves. 1.375 en moins (- 1,65%) :

42.869 pour le premier degré (de la maternelle à l'élémentaire) (-859, soit -1,96%)

22.937 pour le collège (-268, soit -1,15%)

11.759 pour le lycée (-275, soir -2,29%)

4.172 pour les lycées spécialisés (+27, soit +0,65%)

La Manche compte :