Rentrée : Le rectorat de l'académie Nancy-Metz fait le point sur le retour en classes

Les chiffres

Sur l'ensemble de l'académie, ce sont 389 749 élèves qui s'apprêtent à reprendre le chemin des cours. 206 128 pour le primaire et 183 621 pour le secondaire. Dans le primaire, comme les 2 dernières rentrées, le nombre d'élèves est en baisse (-3223), cela aurait pu se traduire par la suppression de 160 postes d'enseignants, mais il n'y en aura pas insiste le rectorat. Ainsi le taux d'encadrement augmente et se situe en moyenne à 5.9 enseignant pour 100 élèves. Selon le rectorat cela doit se matérialiser par la baisse du nombre d'élève par classe qui se situe cette année à 22,3 en maternelle et 21,7 en élémentaire (contre 23,5 et 22 à la rentrée dernière). Côté syndical, on souligne que ces postes non supprimés ne compensent pas les suppressions qui ont eu lieu sur les années précédentes.

Le pédagogique

La priorité est mise sur le primaire, comme les années précédentes. La lecture est classée grande cause nationale pour l'année 2020/2021. Il y avait la crainte d'un retard dans l'apprentissage après ces années perturbées, mais le recteur a donné des chiffres rassurants. Lors des évaluations de l'année passée en CP et CE1, il y avait un retard constaté en octobre 2020, mais sur les évaluations de mi-année en février ce retard avait été rattrapé. Pour le second degré en revanche, l'année dernière a été souvent morcelée avec des cours à distance par demi-classe. Afin d'aider les élèves qui ont été en difficulté avec ces cours hybrides, 36 000 heures supplémentaires de soutien seront disponibles.

La voie professionnelle reprend des couleurs

C'est une des satisfactions du rectorat, à l'heure où beaucoup de professionnels artisans cherchent des successeurs dans leur activité, la filière professionnelle attire à nouveau. En fin de 3è, il y a eu 2,4% de décision d'orientation supplémentaires vers cette voie.

Un accompagnement renforcé pour les élèves en situation de handicap

En 15 ans, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire dans l'académie a bondi. De 3229 en 2006, on atteint cette année 17 500. Parmi eux, 9597 ont besoin d'un accompagnant. Face à ces chiffres en augmentation, le rectorat annonce la création de 100 postes supplémentaires d'AESH (accompagnant d'élève en situation de handicap) ainsi que la création d'une brigade de remplacement pour assurer la continuité pédagogique.

Le sanitaire

Le ministère envisage le scénario n° 2, cela signifie cours en présentiel, masque obligatoire en intérieur (sauf en maternelle), limitation du brassage des élèves entre les cours et pas de sport de contact dans les activités physiques en intérieur. La règle est la même pour tous : pas de pass sanitaire exigé pour entrer dans les établissements.

Pour le primaire, pas de vaccination autorisée encore pour les moins de 12 ans, l'accent est donc mis sur la prévention avec des tests salivaires qui seront réalisés. Pour les enseignants des autotests seront disponibles.

Pour le secondaire, un effort sera fait sur la vaccination : 3 modalités sont possibles :