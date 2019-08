Rentrée : le rectorat de Nice dévoile les nouveautés pour l'année 2019-2020.

Après une fin d'année scolaire marquée par la contestation autour de la loi pour une Ecole de la confiance, le Rectorat dévoile les changements de cette nouvelle année scolaire. A retenir, trois chevaux de bataille : égalité des chances, langues étrangères, et écologie de la maternelle au lycée.

Le recteur de Nice déploie les nouveautés de la rentrée 2019, accompagné des inspecteurs académiques du Var et des Alpes-Maritimes.

Nice, France

Première conférence de rentrée pour Richard Laganier, recteur de Nice depuis avril : mercredi, l'ancien conseiller de site et d'établissement au ministère de l'Enseignement supérieur a présenté les nouveautés de la rentrée 2019. "Plus que jamais, cette année est placée sous le signe de la réussite, pour tous les élèves. Notre ambition c'est une Ecole plus inclusive, qui prône l'égalité pour tous. _Les changements de la rentrée 2019 s'inscrivent dans ce sens." _Des nouveautés qui peuvent se regrouper en trois axes principaux.

Cap sur l'égalité des chances

C'est le plus gros cheval de bataille de cette rentrée dans les Alpes-Maritimes : mettre fin à la marginalisation des profils minoritaires parmi les quelque 195.000 élèves du département. Dès 2019, l'école devient effectivement obligatoire à partir de trois ans. Jusque là, 3% des enfants étaient déscolarisés avant l'âge de six ans, sur le territoire français.

Dans le cadre du plan pauvreté, des petits déjeuners gratuits seront instaurés dans certains établissements prioritaires selon la volonté des Maires. "Dans nos établissements, des enfants ont eu quelques malaises, des vertiges. Souvent, c'est dû à une mauvaise alimentation, voire pas de déjeuner du tout" déplore Michel-Jean Floc'h, inspecteur d'académie des Alpes Maritimes. "Plusieurs établissements vont le mettre en place dès la rentrée, en zone urbaine pour l'instant. Aucun Maire de zone rurale n'en a fait la demande." Ces déjeuners devront être financés par les municipalités.

En outre, le Rectorat annonce la formation et le recrutement de plus d'aidants pour les élèves en situation de handicap.

L'accent sur les langues vivantes

Rendons à César ce qui est à César : les azuréens ont considérablement progressé dans l'apprentissage écrit des langues étrangères. "Cependant, l'oral pèche toujours..." nuance Richard Laganier. La nouveauté phare de cette rentrée : le "plan Langues" qui prévoit au moins 20 minutes par jour d'expression en langues étrangères à partir de ma maternelle, 45 minutes par jour pour les collégiens.

Sur la base du volontariat, les professeurs bilingues pourront enseigner leur matière en langue étrangère, après la validation d'une certification. Les élèves pourront donc suivre leur cours d'Histoire et de mathématiques en italien allemand, ou anglais, selon la disponibilité des profs.

Avènement de l'écologie dans les salles de classe

Dès la rentrée, votre enfant pourra se faire élire "écodélégué" de sa classe. Il sera alors en charge de proposer des activités en lien avec le développement durable, la montagne et la mer. Le Rectorat exige aussi des établissements qu'ils proposent une solution concrète à visée écologique, dès les premiers mois de l'année scolaire 2019-2020.