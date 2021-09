La Savoie et la Haute-Savoie sont les deux départements de l'académie de Grenoble où les élèves sont les plus vaccinés. D'après les derniers chiffres du rectorat, 69% des 12/17 ans ont reçu au moins une injection en Savoie, 63% en Haute-Savoie.

Rentrée : les élèves de Savoie et Haute-Savoie sont les plus vaccinés de l'académie

Cartable, trousse et masque ! La rentrée à nouveau sous Covid et protocole sanitaire c'est ce jeudi 1er septembre. 234.549 élèves retrouvent le chemin de la classe en Pays de en Savoie (76.328 en Savoie, 158.221 en Haute-Savoie), tous niveaux confondus de la maternelle au lycée.

69% des enfants de 12 à 17 ans ont reçu une première dose en Savoie

C'est le taux le plus élevé des cinq départements de l'académie : 63% en Haute-Savoie, 58% en Isère et dans la Drôme et 55% ne Ardèche, d'après les chiffres communiqués par le rectorat.

De quoi réjouir le directeur académique de Savoie, Eric Lavis : "C'est un chiffre très satisfaisant, les chefs d'établissement ont beaucoup communiqué avec les familles pour inciter les parents à faire vacciner leurs enfants pour leur été en disant ça facilitera la continuité de la scolarité de leurs enfants".

"Près de 9.000 élèves ne sont pas encore vaccinés en Savoie et nous avons fait le choix avec l'ARS d'emmener les collégiens et lycéens qui le souhaitent vers les centres de vaccination déjà existants, à pied si c'est à moins de trois kilomètres, si c'est plus loin le Conseil départemental va financer le déplacement en autocar" précise Eric Lavis. "Ca évite aux établissements d'installer des centres de vaccination à l'intérieur de leurs murs, ce qui représente une grande complexité organisationnelle et qui nécessiterait beaucoup de ressources humaines".

63% des enfants de 12 à 17 ans ont reçu une première dose en Haute-Savoie

La Haute-Savoie fait également fifure de bon élève, deuxième département de l'académie avec 63 % des 12/17 ans à avoir reçu une première injection contre le covid. Dans le département, si le centre de vaccination est à plus de cinq kilomètres du collège ou lycée, une équipe viendra directement dans l'établissement pour vacciner.