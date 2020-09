Rentrée : "les familles modestes ont besoin d'aides financières pour s'équiper", pour la FCPE 79

Ce 1er septembre, c'est la rentrée scolaire, dans le contexte sanitaire bien particulier de l'épidémie de COVID-19. La présidente de la Fédération des Parents d'élèves des Deux-Sèvres estime que les familles modestes ont besoin d'aide pour s'équiper en masques et en matériel informatique.

Illustration : rentrée scolaire 2020 dans les écoles et collèges du Poitou.

Ça y est les 135.000 élèves du Poitou ont pu faire leur rentrée ce mardi 1er septembre dans la Vienne et les Deux-Sèvres. "Evidemment, il y a des inquiétudes, estime Frédérique Méard, présidente de la FCPE dans les Deux-Sèvres. Des parents d'élèves qui sont inquiets souvent de savoir dans quelles conditions les enfants vont entrer en classe".

Mais la représentante des parents d'élèves deux-sévriens estime toutefois que le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement est raisonnablement pris en compte est respecté. "Les parents font confiance aux établissements qui ont bien préparé la rentrée, on l'a vu."

Il faut faire confiance aux établissements et que les familles prennent bien en charge leurs enfants" Frédérique Méard

Reste toutefois une inquiétude pour elle, la fourniture de masques pour chaque collégien. "Les familles les plus modestes ont besoin d’être aidées", souligne-t-elle. "Sinon on sait que pour certaines familles ça va être compliqué." Frédérique Méard s'inquiète aussi d'un éventuel reconfinement et espère des aides financières pour s'équiper informatiquement.